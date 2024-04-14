Спасатели МЧС бурят землю, чтобы вытащить обломки моста из Тобола в Кургане. Фото, видео

14 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Спасатели бурят землю и связывают обломки разрушенного моста, чтобы вытянуть его из Тобола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Спасатели МЧС России из Красноярского края бурят землю и связывают тросом обломки моста из села Темляково (Курганская область), чтобы вытащить его из реки Тобол в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и взявший комментарий у специалистов. «Спасатели бурят землю, чтобы потом было за что привязать трос и тянуть на берег обломки разрушенного моста», — передает корреспондент. Также на кадрах, снятых им, видно, как спасатели крепят разрушенную конструкцию, чтобы в дальнейшем убрать ее из Тобола и избежать заторов. Находящийся на месте спасатель из Красноярского края рассказал, что идут работы по вытягиванию моста, учитывая растущий уровень воды в реке Тобол. «Сейчас двумя тросами завели мост, ждем буровые, чтоб деревья не вырвать. Река на глазах поднимается. Нужен еще один трос, чтоб притянуть с другой стороны обломки. Разбирать и пилить его бесполезно, там очень много гвоздей», — отметил сотрудник МЧС России. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково, смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства. Спасатели МЧС России привязывают трос к обломкам моста, чтобы вытащить его на берег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты бурят землю, чтобы привязать трос и вытянуть обломки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разрушенная конструкция создавала угрозу затора и опасность для дамбы Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС России из Красноярского края бурят землю и связывают тросом обломки моста из села Темляково (Курганская область), чтобы вытащить его из реки Тобол в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и взявший комментарий у специалистов. «Спасатели бурят землю, чтобы потом было за что привязать трос и тянуть на берег обломки разрушенного моста», — передает корреспондент. Также на кадрах, снятых им, видно, как спасатели крепят разрушенную конструкцию, чтобы в дальнейшем убрать ее из Тобола и избежать заторов. Находящийся на месте спасатель из Красноярского края рассказал, что идут работы по вытягиванию моста, учитывая растущий уровень воды в реке Тобол. «Сейчас двумя тросами завели мост, ждем буровые, чтоб деревья не вырвать. Река на глазах поднимается. Нужен еще один трос, чтоб притянуть с другой стороны обломки. Разбирать и пилить его бесполезно, там очень много гвоздей», — отметил сотрудник МЧС России. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково, смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства.