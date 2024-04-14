Спасатели МЧС России из Красноярского края бурят землю и связывают тросом обломки моста из села Темляково (Курганская область), чтобы вытащить его из реки Тобол в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и взявший комментарий у специалистов.
«Спасатели бурят землю, чтобы потом было за что привязать трос и тянуть на берег обломки разрушенного моста», — передает корреспондент. Также на кадрах, снятых им, видно, как спасатели крепят разрушенную конструкцию, чтобы в дальнейшем убрать ее из Тобола и избежать заторов.
Находящийся на месте спасатель из Красноярского края рассказал, что идут работы по вытягиванию моста, учитывая растущий уровень воды в реке Тобол. «Сейчас двумя тросами завели мост, ждем буровые, чтоб деревья не вырвать. Река на глазах поднимается. Нужен еще один трос, чтоб притянуть с другой стороны обломки. Разбирать и пилить его бесполезно, там очень много гвоздей», — отметил сотрудник МЧС России.
Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково, смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства.
Спасатели МЧС России привязывают трос к обломкам моста, чтобы вытащить его на берег
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Спасатели МЧС России из Красноярского края бурят землю и связывают тросом обломки моста из села Темляково (Курганская область), чтобы вытащить его из реки Тобол в Кургане. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и взявший комментарий у специалистов. «Спасатели бурят землю, чтобы потом было за что привязать трос и тянуть на берег обломки разрушенного моста», — передает корреспондент. Также на кадрах, снятых им, видно, как спасатели крепят разрушенную конструкцию, чтобы в дальнейшем убрать ее из Тобола и избежать заторов. Находящийся на месте спасатель из Красноярского края рассказал, что идут работы по вытягиванию моста, учитывая растущий уровень воды в реке Тобол. «Сейчас двумя тросами завели мост, ждем буровые, чтоб деревья не вырвать. Река на глазах поднимается. Нужен еще один трос, чтоб притянуть с другой стороны обломки. Разбирать и пилить его бесполезно, там очень много гвоздей», — отметил сотрудник МЧС России. Ранее URA.RU писало, что спасатели МЧС России успешно остановили и закрепили у берега деревянный мост из села Темляково, смытый течением реки Тобол. Мост, двигавшийся в сторону Кургана, создавал угрозу образования затора. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства.