14 апреля 2024
13 апреля 2024

Моор: в районах подтопления в Тюменской области возможны перебои со связью

Губернатор Тюменской области отправил замов решать вопросы в зонах подтопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Губернатор и его замы находятся в самых опасных зонах подтопления Фото:
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В районах и городах Тюменской области из-за приближающегося паводка могут наблюдаться перебои с сотовой связью. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. Для решения возникающих вопросов в потенциальные зоны подтопления направлены заместители губернатора Сергей Шустов, Владимир Чейметов и Павел Перевалов.

«Провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнется подъем воды», — написал глава региона.

В муниципалитеты для помощи в решении возникающих вопросов направлены заместители губернатора. На территориях, где протекает река Ишим, работают Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске — Павел Перевалов.

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В районах и городах Тюменской области из-за приближающегося паводка могут наблюдаться перебои с сотовой связью. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. Для решения возникающих вопросов в потенциальные зоны подтопления направлены заместители губернатора Сергей Шустов, Владимир Чейметов и Павел Перевалов. «Провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнется подъем воды», — написал глава региона. В муниципалитеты для помощи в решении возникающих вопросов направлены заместители губернатора. На территориях, где протекает река Ишим, работают Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске — Павел Перевалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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