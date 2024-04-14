Моор: в районах подтопления в Тюменской области возможны перебои со связью

Губернатор Тюменской области отправил замов решать вопросы в зонах подтопления

15 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Губернатор и его замы находятся в самых опасных зонах подтопления Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В районах и городах Тюменской области из-за приближающегося паводка могут наблюдаться перебои с сотовой связью. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. Для решения возникающих вопросов в потенциальные зоны подтопления направлены заместители губернатора Сергей Шустов, Владимир Чейметов и Павел Перевалов. «Провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнется подъем воды», — написал глава региона. В муниципалитеты для помощи в решении возникающих вопросов направлены заместители губернатора. На территориях, где протекает река Ишим, работают Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске — Павел Перевалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районах и городах Тюменской области из-за приближающегося паводка могут наблюдаться перебои с сотовой связью. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. Для решения возникающих вопросов в потенциальные зоны подтопления направлены заместители губернатора Сергей Шустов, Владимир Чейметов и Павел Перевалов. «Провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнется подъем воды», — написал глава региона. В муниципалитеты для помощи в решении возникающих вопросов направлены заместители губернатора. На территориях, где протекает река Ишим, работают Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске — Павел Перевалов.