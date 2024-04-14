Моор: в районах подтопления в Тюменской области возможны перебои со связью

В районах и городах Тюменской области из-за приближающегося паводка могут наблюдаться перебои с сотовой связью. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. Для решения возникающих вопросов в потенциальные зоны подтопления направлены заместители губернатора Сергей Шустов, Владимир Чейметов и Павел Перевалов.
«Провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнется подъем воды», — написал глава региона.
В муниципалитеты для помощи в решении возникающих вопросов направлены заместители губернатора. На территориях, где протекает река Ишим, работают Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске — Павел Перевалов.
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В районах и городах Тюменской области из-за приближающегося паводка могут наблюдаться перебои с сотовой связью. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. Для решения возникающих вопросов в потенциальные зоны подтопления направлены заместители губернатора Сергей Шустов, Владимир Чейметов и Павел Перевалов. «Провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Включался из администрации Абатского района. Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнется подъем воды», — написал глава региона. В муниципалитеты для помощи в решении возникающих вопросов направлены заместители губернатора. На территориях, где протекает река Ишим, работают Сергей Шустов и Владимир Чейметов. В Упоровском и Ялуторовском районах, а также в Ялуторовске — Павел Перевалов.