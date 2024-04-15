15 апреля 2024

Руководитель курганского фонда «Защитники Отечества» участвует в праймериз ЕР. Фото

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Пресс-конференция в фонде поддержки СВО « защитники отечества». Курган, семина наталья
Наталья Семина является депутатом гордумы Кургана 20 лет и собирается пойти на новый срок Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Депутат гордумы Кургана, руководитель реготделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина стала участницей предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в новый созыв думы. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единой России».

«Руководитель фракции „Единая Россия“ городской думы Наталья Семина стала участником предварительного голосования. Основное место работы: Курганская региональная общественная организация „Новая жизнь“, председатель», — указано в сообещнии.

Семина возглавляет реготделение фонда с мая 2023 года. Также она является самым опытным депутатом гордумы. Семину избирали депутатом в 2004 году. Ранее стало известно, что, помимо нее, в праймериз «Единой России» участвуют еще шесть действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Игорь Прозоров. Предварительное голосование пройдет с 21 по 26 мая, а сами выборы в гордуму — в сентябре.

Наталья Семина стала седьмым действующим депутатом гордумы Кургана, участвующим в праймериз «Единой России»
Наталья Семина стала седьмым действующим депутатом гордумы Кургана, участвующим в праймериз «Единой России»
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Депутат гордумы Кургана, руководитель реготделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина стала участницей предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в новый созыв думы. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единой России». «Руководитель фракции „Единая Россия“ городской думы Наталья Семина стала участником предварительного голосования. Основное место работы: Курганская региональная общественная организация „Новая жизнь“, председатель», — указано в сообещнии. Семина возглавляет реготделение фонда с мая 2023 года. Также она является самым опытным депутатом гордумы. Семину избирали депутатом в 2004 году. Ранее стало известно, что, помимо нее, в праймериз «Единой России» участвуют еще шесть действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Игорь Прозоров. Предварительное голосование пройдет с 21 по 26 мая, а сами выборы в гордуму — в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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