Руководитель курганского фонда «Защитники Отечества» участвует в праймериз ЕР. Фото

16 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Наталья Семина является депутатом гордумы Кургана 20 лет и собирается пойти на новый срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Депутат гордумы Кургана, руководитель реготделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина стала участницей предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в новый созыв думы. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единой России». «Руководитель фракции „Единая Россия“ городской думы Наталья Семина стала участником предварительного голосования. Основное место работы: Курганская региональная общественная организация „Новая жизнь“, председатель», — указано в сообещнии. Семина возглавляет реготделение фонда с мая 2023 года. Также она является самым опытным депутатом гордумы. Семину избирали депутатом в 2004 году. Ранее стало известно, что, помимо нее, в праймериз «Единой России» участвуют еще шесть действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Игорь Прозоров. Предварительное голосование пройдет с 21 по 26 мая, а сами выборы в гордуму — в сентябре. Наталья Семина стала седьмым действующим депутатом гордумы Кургана, участвующим в праймериз «Единой России» Фото: сайт реготделения «Единой России» в Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Кургана, руководитель реготделения Фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина стала участницей предварительного голосования партии «Единая Россия» перед выборами в новый созыв думы. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единой России». «Руководитель фракции „Единая Россия“ городской думы Наталья Семина стала участником предварительного голосования. Основное место работы: Курганская региональная общественная организация „Новая жизнь“, председатель», — указано в сообещнии. Семина возглавляет реготделение фонда с мая 2023 года. Также она является самым опытным депутатом гордумы. Семину избирали депутатом в 2004 году. Ранее стало известно, что, помимо нее, в праймериз «Единой России» участвуют еще шесть действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Игорь Прозоров. Предварительное голосование пройдет с 21 по 26 мая, а сами выборы в гордуму — в сентябре.