15 мая 2023

Депутат гордумы Кургана Семина возглавила отделение фонда, созданного Путиным

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Заседание городской думы. Курган, семина наталья, портрет, заседание городской думы
Возглавить фонд депутату Наталье Семиной предложил Губернатор Вадим Шумков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Кургана Наталья Семина стала руководителем регионального отделения Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом Семина рассказала URA.RU. Указ о создании фонда был подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Открывается отделение фонда „Защитники Отечества“. Фонд будет преимущественно курировать бойцов, вернувшихся с увечьями, и заниматься помощью семьям погибших», — сообщила Семина. Также фонд будет помогать пострадавшим в локальных войнах. Депутат подтвердила URA.RU, что возглавить отделение ей предложил губернатор Вадим Шумков.

Она отметила, что представители фонда будут работать совместно с работниками областного управления соцзащиты и департаментов региональных и муниципальных властей. Семина рассказала, что представители фонда, в том числе, будут консультировать обратившихся по юридическим вопросам, а также оказывать психологическую помощь.

Сейчас сотрудники фонда проходят обучение в Тюмени. Отделение фонда начнет работу 1 июня. Пока в Кургане представители фонда будут находиться в здании, расположенном, по адресу ул. Володарского, 105, а позже переедут на Володарского, 38. Помимо этого в каждом муниципальном округе будет представитель фонда.

Ранее стало известно, что сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту. В апреле Шумков рассказал, что власти региона на пост главы фонда рекомендовали маму участника спецоперации.

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Депутат гордумы Кургана Наталья Семина стала руководителем регионального отделения Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом Семина рассказала URA.RU. Указ о создании фонда был подписан президентом России Владимиром Путиным. «Открывается отделение фонда „Защитники Отечества“. Фонд будет преимущественно курировать бойцов, вернувшихся с увечьями, и заниматься помощью семьям погибших», — сообщила Семина. Также фонд будет помогать пострадавшим в локальных войнах. Депутат подтвердила URA.RU, что возглавить отделение ей предложил губернатор Вадим Шумков. Она отметила, что представители фонда будут работать совместно с работниками областного управления соцзащиты и департаментов региональных и муниципальных властей. Семина рассказала, что представители фонда, в том числе, будут консультировать обратившихся по юридическим вопросам, а также оказывать психологическую помощь. Сейчас сотрудники фонда проходят обучение в Тюмени. Отделение фонда начнет работу 1 июня. Пока в Кургане представители фонда будут находиться в здании, расположенном, по адресу ул. Володарского, 105, а позже переедут на Володарского, 38. Помимо этого в каждом муниципальном округе будет представитель фонда. Ранее стало известно, что сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту. В апреле Шумков рассказал, что власти региона на пост главы фонда рекомендовали маму участника спецоперации.
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