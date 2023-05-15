Депутат гордумы Кургана Семина возглавила отделение фонда, созданного Путиным

16 мая 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Возглавить фонд депутату Наталье Семиной предложил Губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат гордумы Кургана Наталья Семина стала руководителем регионального отделения Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом Семина рассказала URA.RU. Указ о создании фонда был подписан президентом России Владимиром Путиным. «Открывается отделение фонда „Защитники Отечества“. Фонд будет преимущественно курировать бойцов, вернувшихся с увечьями, и заниматься помощью семьям погибших», — сообщила Семина. Также фонд будет помогать пострадавшим в локальных войнах. Депутат подтвердила URA.RU, что возглавить отделение ей предложил губернатор Вадим Шумков. Она отметила, что представители фонда будут работать совместно с работниками областного управления соцзащиты и департаментов региональных и муниципальных властей. Семина рассказала, что представители фонда, в том числе, будут консультировать обратившихся по юридическим вопросам, а также оказывать психологическую помощь. Сейчас сотрудники фонда проходят обучение в Тюмени. Отделение фонда начнет работу 1 июня. Пока в Кургане представители фонда будут находиться в здании, расположенном, по адресу ул. Володарского, 105, а позже переедут на Володарского, 38. Помимо этого в каждом муниципальном округе будет представитель фонда. Ранее стало известно, что сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту. В апреле Шумков рассказал, что власти региона на пост главы фонда рекомендовали маму участника спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Кургана Наталья Семина стала руководителем регионального отделения Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом Семина рассказала URA.RU. Указ о создании фонда был подписан президентом России Владимиром Путиным. «Открывается отделение фонда „Защитники Отечества“. Фонд будет преимущественно курировать бойцов, вернувшихся с увечьями, и заниматься помощью семьям погибших», — сообщила Семина. Также фонд будет помогать пострадавшим в локальных войнах. Депутат подтвердила URA.RU, что возглавить отделение ей предложил губернатор Вадим Шумков. Она отметила, что представители фонда будут работать совместно с работниками областного управления соцзащиты и департаментов региональных и муниципальных властей. Семина рассказала, что представители фонда, в том числе, будут консультировать обратившихся по юридическим вопросам, а также оказывать психологическую помощь. Сейчас сотрудники фонда проходят обучение в Тюмени. Отделение фонда начнет работу 1 июня. Пока в Кургане представители фонда будут находиться в здании, расположенном, по адресу ул. Володарского, 105, а позже переедут на Володарского, 38. Помимо этого в каждом муниципальном округе будет представитель фонда. Ранее стало известно, что сын Семиной отправился на службу в ряды российской армии по контракту. В апреле Шумков рассказал, что власти региона на пост главы фонда рекомендовали маму участника спецоперации.