Дорогу к резиденции курганского губернатора перекрыли из-за половодья. Фото

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи
В Кургане закрыли дорогу в сторону резиденции Шумкова Фото:

Дорожные службы перекрывают в Кургане улицу Бурова-Петрова на участке от моста по пути к микрорайону Смолино и шоссе Тюнина. Об этом информирует городской отдел Госавтоинспекции.

«Проезд от шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино и путепровода по улице Бурова Петрова до улицы Сибирская, в настоящее время, для проезда автотранспорта закрыт», — сообщает telegram-канал отдела ГИБДД. Это вторая короткая дорога, ведущая к резиденции губернатора и южным микрорайонам города. Также готовится к закрытию основная трасса по шоссе Тюнина.

Ранее URA.RU сообщало, в каком случае вода выйдет на шоссе Тюнина. Это произойдет при уровне Тобола 720 см. Вероятно, тогда шоссе Тюнина будет перекрыто.

В Кургане закрывают проезд в сторону Смолино и шоссе Тюнина
В Кургане закрывают проезд в сторону Смолино и шоссе Тюнина

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Дорожные службы перекрывают в Кургане улицу Бурова-Петрова на участке от моста по пути к микрорайону Смолино и шоссе Тюнина. Об этом информирует городской отдел Госавтоинспекции. «Проезд от шоссе Тюнина до поворота в поселок Смолино и путепровода по улице Бурова Петрова до улицы Сибирская, в настоящее время, для проезда автотранспорта закрыт», — сообщает telegram-канал отдела ГИБДД. Это вторая короткая дорога, ведущая к резиденции губернатора и южным микрорайонам города. Также готовится к закрытию основная трасса по шоссе Тюнина. Ранее URA.RU сообщало, в каком случае вода выйдет на шоссе Тюнина. Это произойдет при уровне Тобола 720 см. Вероятно, тогда шоссе Тюнина будет перекрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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