Житель ЯНАО приговорен за попытку убийства соседки гаечным ключом

Суд отправил жителя Тарко-Сале в колонию за попытку убийства женщины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) отправится в колонию за избиение соседки гаечным ключом. Следствие доказало, что мужчина пытался убить женщину, но не довел умысел до конца по объективным причинам, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренном статьей „Покушение на убийство“. Виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 12 января в общежитии в Тарко-Сале. Мужчина распивал спиртное со своим приятелем, а соседка сделала им замечание за громкие разговоры. В ответ обвиняемый стал избивать женщину кулаками, а после нанес ей несколько ударов гаечным ключом. Потерпевшей удалось вырваться, а нападавшего остановили другие жильцы общежития, так что преступный умысел до конца довести не удалось.