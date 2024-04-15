Житель ЯНАО приговорен за попытку убийства соседки гаечным ключом

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) отправится в колонию за избиение соседки гаечным ключом. Следствие доказало, что мужчина пытался убить женщину, но не довел умысел до конца по объективным причинам, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренном статьей „Покушение на убийство“. Виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие произошло 12 января в общежитии в Тарко-Сале. Мужчина распивал спиртное со своим приятелем, а соседка сделала им замечание за громкие разговоры. В ответ обвиняемый стал избивать женщину кулаками, а после нанес ей несколько ударов гаечным ключом. Потерпевшей удалось вырваться, а нападавшего остановили другие жильцы общежития, так что преступный умысел до конца довести не удалось.
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Житель Тарко-Сале (ЯНАО) отправится в колонию за избиение соседки гаечным ключом. Следствие доказало, что мужчина пытался убить женщину, но не довел умысел до конца по объективным причинам, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренном статьей „Покушение на убийство“. Виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 12 января в общежитии в Тарко-Сале. Мужчина распивал спиртное со своим приятелем, а соседка сделала им замечание за громкие разговоры. В ответ обвиняемый стал избивать женщину кулаками, а после нанес ей несколько ударов гаечным ключом. Потерпевшей удалось вырваться, а нападавшего остановили другие жильцы общежития, так что преступный умысел до конца довести не удалось.