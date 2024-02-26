26 февраля 2024

Житель ЯНАО хотел убить соседку гаечным ключом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инструменты, мастер, гаечные ключи
В Тарко-Сале мужчина избил соседку по общежитию гаечным ключом Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) местный житель жестоко избил соседку гаечным ключом по голове. Завершить убийство не дали соседи, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В Тарко-Сале мужчина распивал спиртное со своим знакомым в общей бытовой комнате общежития. Получив от местной жительницы замечание о беспорядке, 48-летний обвиняемый жестко избил ее, нанеся удары кулаками и гаечным ключом в область головы. Потерпевшей удалось вырваться, а действия нападавшего были пресечены другим жильцами общежития», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Происшествие произошло 12 января. В настоящее время дело полностью расследовано и передано в суд с обвинительным заключением. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) местный житель жестоко избил соседку гаечным ключом по голове. Завершить убийство не дали соседи, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В Тарко-Сале мужчина распивал спиртное со своим знакомым в общей бытовой комнате общежития. Получив от местной жительницы замечание о беспорядке, 48-летний обвиняемый жестко избил ее, нанеся удары кулаками и гаечным ключом в область головы. Потерпевшей удалось вырваться, а действия нападавшего были пресечены другим жильцами общежития», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Происшествие произошло 12 января. В настоящее время дело полностью расследовано и передано в суд с обвинительным заключением. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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