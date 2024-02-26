Житель ЯНАО хотел убить соседку гаечным ключом

В Тарко-Сале (ЯНАО) местный житель жестоко избил соседку гаечным ключом по голове. Завершить убийство не дали соседи, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В Тарко-Сале мужчина распивал спиртное со своим знакомым в общей бытовой комнате общежития. Получив от местной жительницы замечание о беспорядке, 48-летний обвиняемый жестко избил ее, нанеся удары кулаками и гаечным ключом в область головы. Потерпевшей удалось вырваться, а действия нападавшего были пресечены другим жильцами общежития», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие произошло 12 января. В настоящее время дело полностью расследовано и передано в суд с обвинительным заключением. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.
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