15 апреля 2024

Неадекват терроризирует жителей Ноябрьска, выбрасывая фекалии в окно

© Служба новостей «URA.RU»
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По улице Мира, 32 кто-то из соседей выбрасывает фекалии из окна Фото:

Жители дома по улице Мира, 32 в Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись с неприятной ситуацией: кто-то из соседей регулярно выбрасывает фекалии из окна, загрязняя тропинку, по которой дети ходят в школу. Об этом анонимно сообщил житель, обеспокоенный происходящим, в социальной сети «ВКонтакте».

«Какой-то сверхразум, предполагаю, выкидывает из окна фекалии, притом на регулярной основе. Это воняет, и страшно там пройти, чтобы не вляпаться. Или же таким образом выгуливается собака», — возмущается горожанин в сообществе «Злой Ноябрянин».

В ответ на запрос корреспондента URA.RU администрация Ноябрьска посоветовала обращаться с жалобами в управляющую компанию и к участковому уполномоченному полиции. Ответственные лица должны принять меры для решения проблемы и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) улицу топит нечистотами. Жители улицы Шевченко столкнулись с тем, что канализационные стоки регулярно затапливают их дворы и дома.

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Жители дома по улице Мира, 32 в Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись с неприятной ситуацией: кто-то из соседей регулярно выбрасывает фекалии из окна, загрязняя тропинку, по которой дети ходят в школу. Об этом анонимно сообщил житель, обеспокоенный происходящим, в социальной сети «ВКонтакте». «Какой-то сверхразум, предполагаю, выкидывает из окна фекалии, притом на регулярной основе. Это воняет, и страшно там пройти, чтобы не вляпаться. Или же таким образом выгуливается собака», — возмущается горожанин в сообществе «Злой Ноябрянин». В ответ на запрос корреспондента URA.RU администрация Ноябрьска посоветовала обращаться с жалобами в управляющую компанию и к участковому уполномоченному полиции. Ответственные лица должны принять меры для решения проблемы и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) улицу топит нечистотами. Жители улицы Шевченко столкнулись с тем, что канализационные стоки регулярно затапливают их дворы и дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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