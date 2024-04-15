Неадекват терроризирует жителей Ноябрьска, выбрасывая фекалии в окно

По улице Мира, 32 кто-то из соседей выбрасывает фекалии из окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители дома по улице Мира, 32 в Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись с неприятной ситуацией: кто-то из соседей регулярно выбрасывает фекалии из окна, загрязняя тропинку, по которой дети ходят в школу. Об этом анонимно сообщил житель, обеспокоенный происходящим, в социальной сети «ВКонтакте».

«Какой-то сверхразум, предполагаю, выкидывает из окна фекалии, притом на регулярной основе. Это воняет, и страшно там пройти, чтобы не вляпаться. Или же таким образом выгуливается собака», — возмущается горожанин в сообществе «Злой Ноябрянин».

В ответ на запрос корреспондента URA.RU администрация Ноябрьска посоветовала обращаться с жалобами в управляющую компанию и к участковому уполномоченному полиции. Ответственные лица должны принять меры для решения проблемы и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Раннее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) улицу топит нечистотами. Жители улицы Шевченко столкнулись с тем, что канализационные стоки регулярно затапливают их дворы и дома.