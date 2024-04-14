В Салехарде улицу топит нечистотами

Канализационные стоки заливают улицу и дворы в столице ЯНАО

В Салехарде улицу Шевченко затопило канализационными стоками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители улицы Шевченко в Салехарде (ЯНАО) столкнулись с серьезной проблемой: канализационные стоки регулярно затапливают их дворы и дома. Об этом сообщил местный житель Рустам Ержанов в социальной сети «ВКонтакте».

«С февраля месяца из-за намороженной жидкости от общежития, ранее гостиницы „Полярный круг“, началось затопление моего двора, а фекальные воды появились и под домом, и в гараже. В управляющей компании обещают решить проблему, но без изменений. Обратился через портал Госуслуги, приехали из управления ЖКХ, поставили задачу управляющей компании откачивать жидкость», — рассказал Ержанов в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Горожанин выразил свое недовольство, указывая на бездействие управляющей компании и управления ЖКХ, которые считают проблему результатом таяния льда, несмотря на низкие температуры. Ему пришлось самостоятельно прорубать наледь, чтобы вода ушла с улицы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. В настоящий момент ответ на запрос находится в работе у специалистов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли.