15 апреля 2024

Жителей отдаленных сел Ямала обследуют в КАМАЗах

Диагностику населения ЯНАО проводят в передвижных автомобильных комплексах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, узи, медосмотр, медицинские услуги, ультразвуковое исследование, медицинское обследование, ультразвуковая диагностика, узи диагностика
Передвижные комплексы оборудованы аппаратурой для УЗИ, флюорографии, ЭКГ и маммографии Фото:

Передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ начали работу в отдаленных селах ЯНАО. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, уже более 1000 ямальцев прошли обследования.

«За неделю пребывания в муниципалитетах планируется обследовать более тысячи человек и выполнить около трех тысяч исследований. Комплексы оборудованы аппаратами для ЭКГ, УЗИ, цифровыми маммографами и флюорографами, что дает возможность раннего выявления онкологических заболеваний и других серьезных патологий», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО.

Диагностические комплексы были закуплены в период пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Они предназначены для улучшения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Ямала. С начала года в этих комплексах было проведено более четырех тысяч обследований. Обследования проведут в Пуровске, Халясавэе, Новом Порту, Салемале, Горках и Аксарке.

Ранее URA.RU сообщало о том, что среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. Обследование прошли более 62 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ начали работу в отдаленных селах ЯНАО. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, уже более 1000 ямальцев прошли обследования. «За неделю пребывания в муниципалитетах планируется обследовать более тысячи человек и выполнить около трех тысяч исследований. Комплексы оборудованы аппаратами для ЭКГ, УЗИ, цифровыми маммографами и флюорографами, что дает возможность раннего выявления онкологических заболеваний и других серьезных патологий», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Диагностические комплексы были закуплены в период пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Они предназначены для улучшения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Ямала. С начала года в этих комплексах было проведено более четырех тысяч обследований. Обследования проведут в Пуровске, Халясавэе, Новом Порту, Салемале, Горках и Аксарке. Ранее URA.RU сообщало о том, что среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. Обследование прошли более 62 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...