Жителей отдаленных сел Ямала обследуют в КАМАЗах

Передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ начали работу в отдаленных селах ЯНАО. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, уже более 1000 ямальцев прошли обследования.
«За неделю пребывания в муниципалитетах планируется обследовать более тысячи человек и выполнить около трех тысяч исследований. Комплексы оборудованы аппаратами для ЭКГ, УЗИ, цифровыми маммографами и флюорографами, что дает возможность раннего выявления онкологических заболеваний и других серьезных патологий», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО.
Диагностические комплексы были закуплены в период пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Они предназначены для улучшения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Ямала. С начала года в этих комплексах было проведено более четырех тысяч обследований. Обследования проведут в Пуровске, Халясавэе, Новом Порту, Салемале, Горках и Аксарке.
Ранее URA.RU сообщало о том, что среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. Обследование прошли более 62 тысяч человек.
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Передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ начали работу в отдаленных селах ЯНАО. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, уже более 1000 ямальцев прошли обследования. «За неделю пребывания в муниципалитетах планируется обследовать более тысячи человек и выполнить около трех тысяч исследований. Комплексы оборудованы аппаратами для ЭКГ, УЗИ, цифровыми маммографами и флюорографами, что дает возможность раннего выявления онкологических заболеваний и других серьезных патологий», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Диагностические комплексы были закуплены в период пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Они предназначены для улучшения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Ямала. С начала года в этих комплексах было проведено более четырех тысяч обследований. Обследования проведут в Пуровске, Халясавэе, Новом Порту, Салемале, Горках и Аксарке. Ранее URA.RU сообщало о том, что среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. Обследование прошли более 62 тысяч человек.