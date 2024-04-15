Жителей отдаленных сел Ямала обследуют в КАМАЗах

Диагностику населения ЯНАО проводят в передвижных автомобильных комплексах

16 апреля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Передвижные комплексы оборудованы аппаратурой для УЗИ, флюорографии, ЭКГ и маммографии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ начали работу в отдаленных селах ЯНАО. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, уже более 1000 ямальцев прошли обследования. «За неделю пребывания в муниципалитетах планируется обследовать более тысячи человек и выполнить около трех тысяч исследований. Комплексы оборудованы аппаратами для ЭКГ, УЗИ, цифровыми маммографами и флюорографами, что дает возможность раннего выявления онкологических заболеваний и других серьезных патологий», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Диагностические комплексы были закуплены в период пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Они предназначены для улучшения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Ямала. С начала года в этих комплексах было проведено более четырех тысяч обследований. Обследования проведут в Пуровске, Халясавэе, Новом Порту, Салемале, Горках и Аксарке. Ранее URA.RU сообщало о том, что среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. Обследование прошли более 62 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передвижные диагностические комплексы на базе автомобилей КамАЗ начали работу в отдаленных селах ЯНАО. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, уже более 1000 ямальцев прошли обследования. «За неделю пребывания в муниципалитетах планируется обследовать более тысячи человек и выполнить около трех тысяч исследований. Комплексы оборудованы аппаратами для ЭКГ, УЗИ, цифровыми маммографами и флюорографами, что дает возможность раннего выявления онкологических заболеваний и других серьезных патологий», — говорится в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Диагностические комплексы были закуплены в период пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Они предназначены для улучшения доступности медицинской помощи в отдаленных районах Ямала. С начала года в этих комплексах было проведено более четырех тысяч обследований. Обследования проведут в Пуровске, Халясавэе, Новом Порту, Салемале, Горках и Аксарке. Ранее URA.RU сообщало о том, что среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний. Обследование прошли более 62 тысяч человек.