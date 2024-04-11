Жители ЯНАО чаще всего страдают от сахарного диабета

Депздрав ЯНАО: сахарный диабет — самое распространенное заболевание в округе

12 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

На Ямале сахарный диабет самый распространенный вид заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU Среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний, согласно данным диспансеризации за первый квартал 2024 года. Пресс-служба окружного департамента здравоохранения сообщает, что обследование прошли более 62 тысяч человек. «Из обследованных 26% жителей имеют факторы риска развития заболеваний. При этом у 32% выявлен высокий уровень холестерина, а у 6% — повышенный уровень глюкозы в крови. Медицинские специалисты округа подчеркивают важность контроля и лечения сахарного диабета, чтобы избежать серьезных осложнений», — говорится в сообщении департамента здравоохранения ЯНАО. В рамках национального проекта «Здравоохранение» были приобретены анализаторы гликированного гемоглобина для районных больниц, что улучшает процесс диагностики. Кроме того, в школах сахарного диабета по всему округу созданы все условия для обучения пациентов, а также обеспечение больных необходимыми препаратами и медицинскими изделиями. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО в прошлом году наиболее распространенные заболевания у детей были связаны с органами дыхания, глаз и нервной системы. В прошлом году более 193,5 тысячи ямальцев прошли диспансеризацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей Ямала сахарный диабет второго типа — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний, согласно данным диспансеризации за первый квартал 2024 года. Пресс-служба окружного департамента здравоохранения сообщает, что обследование прошли более 62 тысяч человек. «Из обследованных 26% жителей имеют факторы риска развития заболеваний. При этом у 32% выявлен высокий уровень холестерина, а у 6% — повышенный уровень глюкозы в крови. Медицинские специалисты округа подчеркивают важность контроля и лечения сахарного диабета, чтобы избежать серьезных осложнений», — говорится в сообщении департамента здравоохранения ЯНАО. В рамках национального проекта «Здравоохранение» были приобретены анализаторы гликированного гемоглобина для районных больниц, что улучшает процесс диагностики. Кроме того, в школах сахарного диабета по всему округу созданы все условия для обучения пациентов, а также обеспечение больных необходимыми препаратами и медицинскими изделиями. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО в прошлом году наиболее распространенные заболевания у детей были связаны с органами дыхания, глаз и нервной системы. В прошлом году более 193,5 тысячи ямальцев прошли диспансеризацию.