Спецназ Тбилиси применил слезоточивый газ на митинге против закона об иноагентах

16 апреля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

На проспекте Руставели в Тбилиси собрались противники законопроекта об иноагентах Фото: Сергей Заикин © URA.RU Жители Тбилиси проводят очередную акцию против законопроекта об иноагентах. Они собрались у здания парламента на проспекте Руставели с требованием не принимать эту инициативу, спецназ применил слезоточивый газ против митингующих. Новость по теме В Грузии начался масштабный митинг из-за скандального законопроекта: главное к этому часу «Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент <…> он также применил слезоточивый газ. Митингующие отступают», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. У здания также собрались лидеры оппозиции. Среди них — депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. В Грузии пытаются повторно продавить закон об иноагентах. Депутаты даже подрались при обсуждении этой инициативы, пишет RT. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента. В Кремле заявили, что Москва обратила внимание на недовольство грузинской оппозиции местным законом об иноагентах. Однако связывать эту инициативу с Россией — абсурдно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание грузинских политиков, что законопроект является шагом на пути к русификации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тбилиси проводят очередную акцию против законопроекта об иноагентах. Они собрались у здания парламента на проспекте Руставели с требованием не принимать эту инициативу, спецназ применил слезоточивый газ против митингующих. «Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент <…> он также применил слезоточивый газ. Митингующие отступают», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. У здания также собрались лидеры оппозиции. Среди них — депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. В Грузии пытаются повторно продавить закон об иноагентах. Депутаты даже подрались при обсуждении этой инициативы, пишет RT. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента. В Кремле заявили, что Москва обратила внимание на недовольство грузинской оппозиции местным законом об иноагентах. Однако связывать эту инициативу с Россией — абсурдно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание грузинских политиков, что законопроект является шагом на пути к русификации.