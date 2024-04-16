16 апреля 2024

Спецназ Тбилиси применил слезоточивый газ на митинге против закона об иноагентах

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
На проспекте Руставели в Тбилиси собрались противники законопроекта об иноагентах Фото:

Жители Тбилиси проводят очередную акцию против законопроекта об иноагентах. Они собрались у здания парламента на проспекте Руставели с требованием не принимать эту инициативу, спецназ применил слезоточивый газ против митингующих.

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«Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент <…> он также применил слезоточивый газ. Митингующие отступают», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. У здания также собрались лидеры оппозиции. Среди них — депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

В Грузии пытаются повторно продавить закон об иноагентах. Депутаты даже подрались при обсуждении этой инициативы, пишет RT. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента. В Кремле заявили, что Москва обратила внимание на недовольство грузинской оппозиции местным законом об иноагентах. Однако связывать эту инициативу с Россией — абсурдно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание грузинских политиков, что законопроект является шагом на пути к русификации.

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Жители Тбилиси проводят очередную акцию против законопроекта об иноагентах. Они собрались у здания парламента на проспекте Руставели с требованием не принимать эту инициативу, спецназ применил слезоточивый газ против митингующих. «Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент <…> он также применил слезоточивый газ. Митингующие отступают», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. У здания также собрались лидеры оппозиции. Среди них — депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. В Грузии пытаются повторно продавить закон об иноагентах. Депутаты даже подрались при обсуждении этой инициативы, пишет RT. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента. В Кремле заявили, что Москва обратила внимание на недовольство грузинской оппозиции местным законом об иноагентах. Однако связывать эту инициативу с Россией — абсурдно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на высказывание грузинских политиков, что законопроект является шагом на пути к русификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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