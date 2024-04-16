Полпред Якушев призвал жителей Ишима сплотиться в борьбе со стихией. Видео

17 апреля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев провел встречу с жителями Ишима Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Своевременная эвакуация из подтопляемых территорий — приоритетная задача не только властей, но и ответственность самих жителей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с жителями Ишима, сообщает пресс-служба полпредства. Участие во встрече в Ишиме приняли также прокурор Тюменской области Владислав Московских и глава города Федор Шишкин. «На реке Ишим ожидается исторический максимум по подъему воды. Прогноз неблагоприятный. Мы делаем все, чтобы защититься. Но важно понимать, если придет большая вода, гидротехнические сооружения могут не устоять. Поэтому прошу очень серьезно отнестись к эвакуации — собрать документы, сработать на опережение», — обратился к жителям Тюменской области Владимир Якушев. Полпред просит местных сплотиться и оказывать помощь соседям. «Если рядом находятся пожилые, маломобильные, одинокие люди, нужно обязательно о них позаботиться, перевезти в ПВР. Пока это можно сделать спокойно, без надрыва», — добавил Владимир Якушев. В зонах Казанского и Ишимского районов, а также в городе Ишиме идет экстренная эвакуация. По заверению Владимира Якушева, подтопляемые территории будут охраняться правоохранительными органами. Ранее полпред вместе с Александром Моором встретился с жителями села Казанское. Тот район также находится в зоне риска ЧС. Владимир Якушев призвал людей своевременно эвакуироваться и готовиться к изменяющимся прогнозам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Своевременная эвакуация из подтопляемых территорий — приоритетная задача не только властей, но и ответственность самих жителей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с жителями Ишима, сообщает пресс-служба полпредства. Участие во встрече в Ишиме приняли также прокурор Тюменской области Владислав Московских и глава города Федор Шишкин. «На реке Ишим ожидается исторический максимум по подъему воды. Прогноз неблагоприятный. Мы делаем все, чтобы защититься. Но важно понимать, если придет большая вода, гидротехнические сооружения могут не устоять. Поэтому прошу очень серьезно отнестись к эвакуации — собрать документы, сработать на опережение», — обратился к жителям Тюменской области Владимир Якушев. Полпред просит местных сплотиться и оказывать помощь соседям. «Если рядом находятся пожилые, маломобильные, одинокие люди, нужно обязательно о них позаботиться, перевезти в ПВР. Пока это можно сделать спокойно, без надрыва», — добавил Владимир Якушев. В зонах Казанского и Ишимского районов, а также в городе Ишиме идет экстренная эвакуация. По заверению Владимира Якушева, подтопляемые территории будут охраняться правоохранительными органами. Ранее полпред вместе с Александром Моором встретился с жителями села Казанское. Тот район также находится в зоне риска ЧС. Владимир Якушев призвал людей своевременно эвакуироваться и готовиться к изменяющимся прогнозам.