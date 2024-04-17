17 апреля 2024

В Тюменской области эвакуированный во время пожара скончался в скорой помощи

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
Пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Тобольске (Тюменская область) из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 29 жильцов. В результате один мужчина умер в карете скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«Поступило сообщение 18 апреля в третьем часу ночи о пожаре в многоквартирном девятиэтажном жилом доме в Тобольске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в общем коридоре на шестом этаже. Из здания было эвакуировано 29 жильцов», — написало ведомство в telegram-канале. Один из эвакуированных был передан скорой и скончался.

Пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

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В Тобольске (Тюменская область) из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 29 жильцов. В результате один мужчина умер в карете скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «Поступило сообщение 18 апреля в третьем часу ночи о пожаре в многоквартирном девятиэтажном жилом доме в Тобольске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в общем коридоре на шестом этаже. Из здания было эвакуировано 29 жильцов», — написало ведомство в telegram-канале. Один из эвакуированных был передан скорой и скончался. Пожар был ликвидирован на площади 16 квадратных метров. В тушении было задействовано три единицы техники и 12 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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