Уровень Тобола в Кургане стал стремительнее расти

18 апреля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе в Кургане на 14:00 составил 977 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 14:00 18 апреля составил 977 сантиметров. За два часа уровень воды вырос на 5 см. При этом всего за шесть часов рост составил 7 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 14:00: 977 сантиметра. Прирост за два часа — 5 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в селе Бараба Кетовского округа снизился на сантиметр и составляет 387 сантиметров. С 00:00 18 апреля прирост уровня воды составил 31 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 14:00 18 апреля составил 977 сантиметров. За два часа уровень воды вырос на 5 см. При этом всего за шесть часов рост составил 7 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 14:00: 977 сантиметра. Прирост за два часа — 5 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в селе Бараба Кетовского округа снизился на сантиметр и составляет 387 сантиметров. С 00:00 18 апреля прирост уровня воды составил 31 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.