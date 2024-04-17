17 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане стал стремительнее расти

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, подвесной мост, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив, висячий мост
Уровень воды в Тоболе в Кургане на 14:00 составил 977 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 14:00 18 апреля составил 977 сантиметров. За два часа уровень воды вырос на 5 см. При этом всего за шесть часов рост составил 7 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 14:00: 977 сантиметра. Прирост за два часа — 5 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в селе Бараба Кетовского округа снизился на сантиметр и составляет 387 сантиметров.

С 00:00 18 апреля прирост уровня воды составил 31 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 14:00 18 апреля составил 977 сантиметров. За два часа уровень воды вырос на 5 см. При этом всего за шесть часов рост составил 7 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 14:00: 977 сантиметра. Прирост за два часа — 5 сантиметров», — указано на карте. Уровень воды в селе Бараба Кетовского округа снизился на сантиметр и составляет 387 сантиметров. С 00:00 18 апреля прирост уровня воды составил 31 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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