Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на тюменское управление ФАС

18 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Рекламу надзорщики обнаружили в соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социальная сеть «ВКонтакте» подала иск к тюменскому управлению Федеральной антимонопольной службы. ВК оспаривает решение о том, что соцсеть опубликовала рекламу с нарушениями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО „ВКонтакте“ с заявлением к управлению ФАС по Тюменской области о признании недействительным и отмене решения антимонопольщиков. Ранее ведомство признало Общество виновным в том, что в соцсети была размещена нарушающая закон реклама», — рассказали в пресс-службе. Речь идет об объявлении на сайте «ВКонтакте», где была размещена реклама одного из жилых комплексов в Тюмени. По мнению УФАС, в ней не было указано юрлицо, предлагающее услугу, а также другая важная информация. А так как соцсеть дала рекламодателю свою площадку, виновной в нарушении признали ее. «ВКонтакте» намерена оспорить это решение. В компании выводы антимонопольщиков посчитали некорректными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социальная сеть «ВКонтакте» подала иск к тюменскому управлению Федеральной антимонопольной службы. ВК оспаривает решение о том, что соцсеть опубликовала рекламу с нарушениями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО „ВКонтакте“ с заявлением к управлению ФАС по Тюменской области о признании недействительным и отмене решения антимонопольщиков. Ранее ведомство признало Общество виновным в том, что в соцсети была размещена нарушающая закон реклама», — рассказали в пресс-службе. Речь идет об объявлении на сайте «ВКонтакте», где была размещена реклама одного из жилых комплексов в Тюмени. По мнению УФАС, в ней не было указано юрлицо, предлагающее услугу, а также другая важная информация. А так как соцсеть дала рекламодателю свою площадку, виновной в нарушении признали ее. «ВКонтакте» намерена оспорить это решение. В компании выводы антимонопольщиков посчитали некорректными.