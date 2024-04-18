Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на тюменское управление ФАС

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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Рекламу надзорщики обнаружили в соцсети Фото:

Социальная сеть «ВКонтакте» подала иск к тюменскому управлению Федеральной антимонопольной службы. ВК оспаривает решение о том, что соцсеть опубликовала рекламу с нарушениями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО „ВКонтакте“ с заявлением к управлению ФАС по Тюменской области о признании недействительным и отмене решения антимонопольщиков. Ранее ведомство признало Общество виновным в том, что в соцсети была размещена нарушающая закон реклама», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет об объявлении на сайте «ВКонтакте», где была размещена реклама одного из жилых комплексов в Тюмени. По мнению УФАС, в ней не было указано юрлицо, предлагающее услугу, а также другая важная информация. А так как соцсеть дала рекламодателю свою площадку, виновной в нарушении признали ее. «ВКонтакте» намерена оспорить это решение. В компании выводы антимонопольщиков посчитали некорректными.

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Социальная сеть «ВКонтакте» подала иск к тюменскому управлению Федеральной антимонопольной службы. ВК оспаривает решение о том, что соцсеть опубликовала рекламу с нарушениями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО „ВКонтакте“ с заявлением к управлению ФАС по Тюменской области о признании недействительным и отмене решения антимонопольщиков. Ранее ведомство признало Общество виновным в том, что в соцсети была размещена нарушающая закон реклама», — рассказали в пресс-службе. Речь идет об объявлении на сайте «ВКонтакте», где была размещена реклама одного из жилых комплексов в Тюмени. По мнению УФАС, в ней не было указано юрлицо, предлагающее услугу, а также другая важная информация. А так как соцсеть дала рекламодателю свою площадку, виновной в нарушении признали ее. «ВКонтакте» намерена оспорить это решение. В компании выводы антимонопольщиков посчитали некорректными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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