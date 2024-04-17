Военнослужащий из ЯНАО удостоен ордена Мужества. Видео

18 апреля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Андрей Выставкин из Пуровского района награжден орденом Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник СВО из Пуровского района ЯНАО Андрей Выставкин получил орден Мужества. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Колодин. «Андрей отправился на специальную военную операцию добровольцем и проявил себя как настоящий герой. Боевой, дисциплинированный, патриот своей страны стал одним из первых на защиту Родины. В одном из боев противник атаковал его опорный пункт пехотой и артиллерией. Андрей получил серьезное ранение, но не сломился и продолжает служить», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Андрей Выставкин, несмотря на полученное ранение и последующую реабилитацию, продолжает службу с орденом Мужества на груди. Его стойкость и героизм вызывают гордость у земляков и являются примером для подражания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО из Пуровского района ЯНАО Андрей Выставкин получил орден Мужества. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Колодин. «Андрей отправился на специальную военную операцию добровольцем и проявил себя как настоящий герой. Боевой, дисциплинированный, патриот своей страны стал одним из первых на защиту Родины. В одном из боев противник атаковал его опорный пункт пехотой и артиллерией. Андрей получил серьезное ранение, но не сломился и продолжает служить», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Андрей Выставкин, несмотря на полученное ранение и последующую реабилитацию, продолжает службу с орденом Мужества на груди. Его стойкость и героизм вызывают гордость у земляков и являются примером для подражания.