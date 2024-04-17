17 апреля 2024

Военнослужащий из ЯНАО удостоен ордена Мужества. Видео

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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, орден мужества
Андрей Выставкин из Пуровского района награжден орденом Мужества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник СВО из Пуровского района ЯНАО Андрей Выставкин получил орден Мужества. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Колодин.

«Андрей отправился на специальную военную операцию добровольцем и проявил себя как настоящий герой. Боевой, дисциплинированный, патриот своей страны стал одним из первых на защиту Родины. В одном из боев противник атаковал его опорный пункт пехотой и артиллерией. Андрей получил серьезное ранение, но не сломился и продолжает служить», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале.

Андрей Выставкин, несмотря на полученное ранение и последующую реабилитацию, продолжает службу с орденом Мужества на груди. Его стойкость и героизм вызывают гордость у земляков и являются примером для подражания.

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Участник СВО из Пуровского района ЯНАО Андрей Выставкин получил орден Мужества. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Колодин. «Андрей отправился на специальную военную операцию добровольцем и проявил себя как настоящий герой. Боевой, дисциплинированный, патриот своей страны стал одним из первых на защиту Родины. В одном из боев противник атаковал его опорный пункт пехотой и артиллерией. Андрей получил серьезное ранение, но не сломился и продолжает служить», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Андрей Выставкин, несмотря на полученное ранение и последующую реабилитацию, продолжает службу с орденом Мужества на груди. Его стойкость и героизм вызывают гордость у земляков и являются примером для подражания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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