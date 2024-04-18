Дороги уходят под воду стремительно
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменскую область продолжает прибывать «большая вода». Ежедневно региональное ГИБДД обновляет список дорог и федеральных трасс, перекрытых из-за паводка. URA.RU приводит последние данные.
«В связи со сложной паводковой обстановкой принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных автодорог Тюменской области. Это дороги:
- Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к г. Ишиму — на участке с 479 по 584-й км — в Бердюжском и Ишимском районах;
- Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к г. Тюмени — с 99 по 189-й км — в Тюменском и Исетском районах;
- участок с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — границ Республики Казахстан в Казанском районе».
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