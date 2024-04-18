Какие дороги заблокированы в Тюменской области из-за паводка. Список

В Тюменской области из-за паводков ГИБДД вводит ограничение на дорогах
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Паводок в Афонькино. Афонькино , половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
Дороги уходят под воду стремительно Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменскую область продолжает прибывать «большая вода». Ежедневно региональное ГИБДД обновляет список дорог и федеральных трасс, перекрытых из-за паводка. URA.RU приводит последние данные.

«В связи со сложной паводковой обстановкой принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных автодорог Тюменской области. Это дороги:

  • Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к г. Ишиму — на участке с 479 по 584-й км — в Бердюжском и Ишимском районах;
  • Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к г. Тюмени — с 99 по 189-й км — в Тюменском и Исетском районах;
  • участок с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — границ Республики Казахстан в Казанском районе».

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В Тюменскую область продолжает прибывать «большая вода». Ежедневно региональное ГИБДД обновляет список дорог и федеральных трасс, перекрытых из-за паводка. URA.RU приводит последние данные. «В связи со сложной паводковой обстановкой принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных автодорог Тюменской области. Это дороги:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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