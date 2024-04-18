В Тюменской области взлетел спрос на лодки из-за паводков

В Тюмени скупают лодки в разгар паводка
В Тюменской области на 83% вырос спрос на лодки. Эксперты «Авито», предоставившие данные, связывают скачок с паводком.
«После начала паводка зафиксирован заметный рост спроса на весельные лодки. В области он увеличился на 83,3% в этот период, а в Тюмени — на 45,1%. Спрос на моторные лодки и моторы тоже вырос, но менее заметно: на 17,8% в области и на 7,9% в Тюмени», — сообщили в пресс-службе «Авито».
При этом растет и предложение. Количество объявлений в сегменте весельных лодок в Тюменской области увеличилось на 12,7%. В сегменте моторных — на 8,4%.
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