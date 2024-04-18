Спасатели рассказали, какая ситуация в селах Тюменской области из-за паводка. Видео

Река Ишим превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация оставленных животных. Курган, собака, эвакуация, пес, спасатели
Спасатели завершили укреплять и наращивать дамбу в селе Казанское Фото:

В Тюменской области в селе Казанское завершено укрепление и наращивание дамбы, но в районе села Ильинка река Ишим превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.

«Спасатели завершили укреплять и наращивать дамбу в селе Казанское. <…> Река Ишим в районе села Ильинка превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров», — рассказали спасатели в видео.

За сутки уровень воды в Ишиме повысился с семи до 68 сантиметров, а в реке Тобол — с одного до 17. Вода, при этом, еще продолжает прибывать.

Для борьбы с паводком суммарно задействовано около двух тысяч человек, 512 единиц техники и 12 плавсредств. Содействие оказали группировки МЧС из ХМАО, Челябинской и Свердловской областей. В регионе уже эвакуировано более 1,6 тысячи жителей, 193 и которых проживают в пунктах временного размещения.

В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Все люди оттуда выехали еще 17 апреля, а дома освобождены и отключены от электричества. В ближайшие 3-5 дней в Ишим придет «большая вода».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области в селе Казанское завершено укрепление и наращивание дамбы, но в районе села Ильинка река Ишим превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России. «Спасатели завершили укреплять и наращивать дамбу в селе Казанское. <…> Река Ишим в районе села Ильинка превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров», — рассказали спасатели в видео. За сутки уровень воды в Ишиме повысился с семи до 68 сантиметров, а в реке Тобол — с одного до 17. Вода, при этом, еще продолжает прибывать. Для борьбы с паводком суммарно задействовано около двух тысяч человек, 512 единиц техники и 12 плавсредств. Содействие оказали группировки МЧС из ХМАО, Челябинской и Свердловской областей. В регионе уже эвакуировано более 1,6 тысячи жителей, 193 и которых проживают в пунктах временного размещения. В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Все люди оттуда выехали еще 17 апреля, а дома освобождены и отключены от электричества. В ближайшие 3-5 дней в Ишим придет «большая вода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...