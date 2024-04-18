Спасатели рассказали, какая ситуация в селах Тюменской области из-за паводка. Видео

Река Ишим превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров

18 апреля 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Спасатели завершили укреплять и наращивать дамбу в селе Казанское Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области в селе Казанское завершено укрепление и наращивание дамбы, но в районе села Ильинка река Ишим превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России. «Спасатели завершили укреплять и наращивать дамбу в селе Казанское. <…> Река Ишим в районе села Ильинка превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров», — рассказали спасатели в видео. За сутки уровень воды в Ишиме повысился с семи до 68 сантиметров, а в реке Тобол — с одного до 17. Вода, при этом, еще продолжает прибывать. Для борьбы с паводком суммарно задействовано около двух тысяч человек, 512 единиц техники и 12 плавсредств. Содействие оказали группировки МЧС из ХМАО, Челябинской и Свердловской областей. В регионе уже эвакуировано более 1,6 тысячи жителей, 193 и которых проживают в пунктах временного размещения. В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Все люди оттуда выехали еще 17 апреля, а дома освобождены и отключены от электричества. В ближайшие 3-5 дней в Ишим придет «большая вода». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в селе Казанское завершено укрепление и наращивание дамбы, но в районе села Ильинка река Ишим превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России. «Спасатели завершили укреплять и наращивать дамбу в селе Казанское. <…> Река Ишим в районе села Ильинка превысила максимум 2017 года на 56 сантиметров», — рассказали спасатели в видео. За сутки уровень воды в Ишиме повысился с семи до 68 сантиметров, а в реке Тобол — с одного до 17. Вода, при этом, еще продолжает прибывать. Для борьбы с паводком суммарно задействовано около двух тысяч человек, 512 единиц техники и 12 плавсредств. Содействие оказали группировки МЧС из ХМАО, Челябинской и Свердловской областей. В регионе уже эвакуировано более 1,6 тысячи жителей, 193 и которых проживают в пунктах временного размещения. В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Все люди оттуда выехали еще 17 апреля, а дома освобождены и отключены от электричества. В ближайшие 3-5 дней в Ишим придет «большая вода».