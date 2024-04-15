Адвокат: освобождение десантника Тетерина от тюрьмы уникально для РФ

16 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Евгения Тетерина признали виновным, но освободили от наказания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, — вероятно, первый россиянин, который был признан виновным, но освобожден от наказания в связи с участием в спецоперации РФ на Украине, как того требуют свежие поправки в 64-й федеральный закон. Об этом URA.RU заявил адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Как развивалось уголовное дело — в материале агентства. Кто такой Тетерин Евгений Тетерин родился 23 декабря 1966 года в Свердловске. Окончил Свердловский монтажный техникум. С 1986 по 1988 год проходил военную службу в разведывательной роте в составе 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. Участвовал в десятках боевых операций в Афганистане, за которые награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Тетерин стоял у истоков ветеранского движения «афганцев» в Свердловской области. Более 20 лет он является первым заместителем председателя правления областного Союза ветеранов Афганистана и председателем свердловского Союза десантников. А также поддерживает юнармейское движение в регионе. Уголовное дело Тетерина Силовики задержали Тетерина 16 ноября 2021 года. Через два дня суд отправил его в СИЗО. Ему вменили ч.1 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Уже тогда он называл бредом обвинения, которые ему выдвинули. Вместе с ним были задержаны руководитель ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и директор шабровского карьера Ибад Гурбанов. Первый, как считает следствие, решил откупиться взяткой (4,5 млн рублей) от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Второй — выступил посредником в деле, отдав деньги Тетерину. Их десантник должен был передать сотруднику Федеральной налоговой инспекции, говорил в 2021-м Бушухин. По данным URA.RU, претензии к работе щебеночного карьера появились, когда было выявлено, что предприятие причиняет ущерб окружающей среде. После ареста за Тетерина вступились друзья, коллеги и ведущий «Первого канала» Артем Шейнин. Свердловские ветераны даже устроили забастовку — они были готовы отказаться от парада на 9 Мая. По их словам, организацией занимался именно Тетерин, поэтому участвовать в мероприятии без него они не хотели — но в итоге передумали. В феврале 2022 года в деле появился второй эпизод, позже — третий. После этого Тетерин уехал на СВО (сначала — как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой). Из-за этого судебное разбирательство было приостановлено. Позже Тетерина перевели под домашний арест, а других фигурантов дела — Иванова и Гурбанова — признали виновными. Первый был оштрафован на три миллиона, второй — на 2,8 млн рублей. Успехи Тетерина на спецоперации На СВО Тетерин непосредственно участвовал в боевых действиях. Сослуживцы уважали его и называли бесстрашным. Осенью 2023 года он получил офицерское звание и стал заместителем командира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал». Через год, на очередном судебном заседании, выяснилось, что Тетерина повысили до старшего лейтенанта. За заслуги он получил медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Однако из-за полученного ранения (контузия) продолжить участие в спецоперации он не смог. Врачи признали его негодным. Позже Тетерин и вовсе был уволен со службы. Адвокат Бушухин говорил URA.RU, что Тетерин может вернуться на фронт, но уже в другом статусе. Приговор десантнику На финишную прямую дело вышло в апреле этого года. Прокуратура запросила для Тетерина десять лет лишения свободы и штраф в размере 30 млн рублей. В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель просил учесть, что десантник был на СВО. 16 апреля суд признал его виновным по трем эпизодам: ему назначили девять лет колонии и штраф — 25 млн рублей. Но сразу же после этого его освободили от наказания. Причиной стало участие в спецоперации, объяснил URA.RU Бушухин. В суд Тетерин приехал с сумкой, полной вещей (на случай, если бы его взяли под стражу). После оглашения приговора он вышел из зала хмурым. Вероятно, был недоволен тем, что его признали виновным, ведь сам он себя таковым не считает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, — вероятно, первый россиянин, который был признан виновным, но освобожден от наказания в связи с участием в спецоперации РФ на Украине, как того требуют свежие поправки в 64-й федеральный закон. Об этом URA.RU заявил адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Как развивалось уголовное дело — в материале агентства. Евгений Тетерин родился 23 декабря 1966 года в Свердловске. Окончил Свердловский монтажный техникум. С 1986 по 1988 год проходил военную службу в разведывательной роте в составе 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. Участвовал в десятках боевых операций в Афганистане, за которые награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Тетерин стоял у истоков ветеранского движения «афганцев» в Свердловской области. Более 20 лет он является первым заместителем председателя правления областного Союза ветеранов Афганистана и председателем свердловского Союза десантников. А также поддерживает юнармейское движение в регионе. Силовики задержали Тетерина 16 ноября 2021 года. Через два дня суд отправил его в СИЗО. Ему вменили ч.1 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Уже тогда он называл бредом обвинения, которые ему выдвинули. Вместе с ним были задержаны руководитель ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и директор шабровского карьера Ибад Гурбанов. Первый, как считает следствие, решил откупиться взяткой (4,5 млн рублей) от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Второй — выступил посредником в деле, отдав деньги Тетерину. Их десантник должен был передать сотруднику Федеральной налоговой инспекции, говорил в 2021-м Бушухин. По данным URA.RU, претензии к работе щебеночного карьера появились, когда было выявлено, что предприятие причиняет ущерб окружающей среде. После ареста за Тетерина вступились друзья, коллеги и ведущий «Первого канала» Артем Шейнин. Свердловские ветераны даже устроили забастовку — они были готовы отказаться от парада на 9 Мая. По их словам, организацией занимался именно Тетерин, поэтому участвовать в мероприятии без него они не хотели — но в итоге передумали. В феврале 2022 года в деле появился второй эпизод, позже — третий. После этого Тетерин уехал на СВО (сначала — как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой). Из-за этого судебное разбирательство было приостановлено. Позже Тетерина перевели под домашний арест, а других фигурантов дела — Иванова и Гурбанова — признали виновными. Первый был оштрафован на три миллиона, второй — на 2,8 млн рублей. На СВО Тетерин непосредственно участвовал в боевых действиях. Сослуживцы уважали его и называли бесстрашным. Осенью 2023 года он получил офицерское звание и стал заместителем командира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал». Через год, на очередном судебном заседании, выяснилось, что Тетерина повысили до старшего лейтенанта. За заслуги он получил медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Однако из-за полученного ранения (контузия) продолжить участие в спецоперации он не смог. Врачи признали его негодным. Позже Тетерин и вовсе был уволен со службы. Адвокат Бушухин говорил URA.RU, что Тетерин может вернуться на фронт, но уже в другом статусе. На финишную прямую дело вышло в апреле этого года. Прокуратура запросила для Тетерина десять лет лишения свободы и штраф в размере 30 млн рублей. В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель просил учесть, что десантник был на СВО. 16 апреля суд признал его виновным по трем эпизодам: ему назначили девять лет колонии и штраф — 25 млн рублей. Но сразу же после этого его освободили от наказания. Причиной стало участие в спецоперации, объяснил URA.RU Бушухин. В суд Тетерин приехал с сумкой, полной вещей (на случай, если бы его взяли под стражу). После оглашения приговора он вышел из зала хмурым. Вероятно, был недоволен тем, что его признали виновным, ведь сам он себя таковым не считает.