В Ставрополье разбился бомбардировщик: главное к вечеру 19 апреля

В Ставрополье разбился бомбардировщик

19 апреля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

В Ставропольском крае потерпел крушение российский бомбардировщик Ту-22М3. Двое пилотов находятся в больнице, один до сих пор разыскивается, командир экипажа погиб. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 19 апреля. «Самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Предварительная причина крушения — техническая неисправность судна. В Донецке погиб американский журналист с российским гражданством, бывший ополченец Рассел Бентли. Мужчина был известен под позывным «Техас». По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, Бентли был корреспондентом Sputnik. Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшее время отправит украинским военным системы противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, вопрос предоставления поддержки Украины является срочным. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул альянсу список требований, необходимых для усиления оборонительного потенциала страны. Системы ПВО в нем — ключевой пункт. Но Зеленский также надеется на дополнительные артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение и авиацию. Вооруженными силами России была совершена серия ударов по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Как заявил координатор подполья Сергей Лебедев, несколько прилетов пришлось на два района Довгалевка. Там находились нефтебаза, склады и несколько общежитий. Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об это сообщили в Минобороны РФ. Трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским войскам. О своем намерении они сообщили заранее. Все действия были скоординированы, передает Пятый канал.