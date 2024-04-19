Курганец выпустил песню о потопе, написанную нейросетью

Житель Курганской области выпустил песню о наводнении. По словам автора, текст и музыка композиции были созданы нейросетью.
«У воды здесь нет милости, она крушит все на своем пути. Курганцы не сдаются, силы свои собирают, бьются с потопом» — цитаты из песни, созданной искусственным интеллектом, приводит telegram-канале «Курганистан».
На данный момент рост уровня Тобола приостановился. Глава «ВНИИ Экология» Александр Закондырин отмечал, что такого наводнения в регионе не было 100 лет. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас наблюдается паводковый пик. О других событиях, с этим связанных, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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