19 апреля 2024

Курганец выпустил песню о потопе, написанную нейросетью

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В регион пришла большая вода
В регион пришла большая вода Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Житель Курганской области выпустил песню о наводнении. По словам автора, текст и музыка композиции были созданы нейросетью.

«У воды здесь нет милости, она крушит все на своем пути. Курганцы не сдаются, силы свои собирают, бьются с потопом» — цитаты из песни, созданной искусственным интеллектом, приводит telegram-канале «Курганистан».

На данный момент рост уровня Тобола приостановился. Глава «ВНИИ Экология» Александр Закондырин отмечал, что такого наводнения в регионе не было 100 лет. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас наблюдается паводковый пик. О других событиях, с этим связанных, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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Житель Курганской области выпустил песню о наводнении. По словам автора, текст и музыка композиции были созданы нейросетью. «У воды здесь нет милости, она крушит все на своем пути. Курганцы не сдаются, силы свои собирают, бьются с потопом» — цитаты из песни, созданной искусственным интеллектом, приводит telegram-канале «Курганистан». На данный момент рост уровня Тобола приостановился. Глава «ВНИИ Экология» Александр Закондырин отмечал, что такого наводнения в регионе не было 100 лет. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас наблюдается паводковый пик. О других событиях, с этим связанных, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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