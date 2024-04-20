В Ишимском районе дома затопило по крышу: главные события по итогам 20 апреля

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Снт Смородинка. Ишим
В СНТ дома топит, несет течением, а один даже разорвало Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области максимальное внимание к «большой воде» 20 апреля сосредоточено в Ишимском районе и непосредственно в городе. В СНТ поселка Плодопитомник дома жителей затопило по крыши. В Ишиме на пешеходном мосту взорвали затор из коряг и пытаются закрыть трубу, которая пропускает воду из реки в озеро Старый Ишимчик. Другие итоги дня — в материале URA.RU.

Уровень воды в реке Ишим

Вода в реке Ишим на контрольной точке в одноименном городе продолжает прибывать. Однако, по данным властей, гребень паводка скоро сдвинется вниз по течению — в Абатский и Викуловский районы.

По состоянию на 20:00 20 апреля, вода в Ишиме поднялась до 1006 см, побив исторический рекорд. За сутки она выросла на 185 см. При этом в Ильинке река пошла на убыль: последний известный уровень к этому часу составил 866 см. Кризис в Казанском районе миновал 18 апреля, в тот же день он пришел в Ишим.

Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Фото:

Выплаты за подтопленные дома

Власти начали выдавать жителям Казанского района выплаты в 50 000 рублей. Их получают те, чьи дома затопило выше уровня пола. Как подать заявление на деньги — читайте здесь.

В СНТ Ишимского района тонут дома

Большой ущерб паводок нанес в нескольких СНТ поселка Плодопитомник под Ишимом. В «Смородинке» дома затопило по крыши. Похожая ситуация в «Приишимском» и «Надежде».

Сотрудники МЧС спасают людей и куриц. Люди и животные передвигаются на лодках, ведь по-другому уже не получится. Еще больше пугающих фото — в нашем репортаже.

Плодопитомник, паводок, 20 апреля. Ишим
Фото:

Взрыв на Ишиме

В городе провели подрыв затора, образовавшегося из коряг и мусора у пешеходного моста. Если бы это не было сделано, мост могло бы снести. После специалисты начали заделывать разрыв в мосте, ранее разобранном для проведения работ.

Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Фото:

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В Тюменской области максимальное внимание к «большой воде» 20 апреля сосредоточено в Ишимском районе и непосредственно в городе. В СНТ поселка Плодопитомник дома жителей затопило по крыши. В Ишиме на пешеходном мосту взорвали затор из коряг и пытаются закрыть трубу, которая пропускает воду из реки в озеро Старый Ишимчик. Другие итоги дня — в материале URA.RU. Вода в реке Ишим на контрольной точке в одноименном городе продолжает прибывать. Однако, по данным властей, гребень паводка скоро сдвинется вниз по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 20:00 20 апреля, вода в Ишиме поднялась до 1006 см, побив исторический рекорд. За сутки она выросла на 185 см. При этом в Ильинке река пошла на убыль: последний известный уровень к этому часу составил 866 см. Кризис в Казанском районе миновал 18 апреля, в тот же день он пришел в Ишим. Власти начали выдавать жителям Казанского района выплаты в 50 000 рублей. Их получают те, чьи дома затопило выше уровня пола. Как подать заявление на деньги — читайте здесь. Большой ущерб паводок нанес в нескольких СНТ поселка Плодопитомник под Ишимом. В «Смородинке» дома затопило по крыши. Похожая ситуация в «Приишимском» и «Надежде». Сотрудники МЧС спасают людей и куриц. Люди и животные передвигаются на лодках, ведь по-другому уже не получится. Еще больше пугающих фото — в нашем репортаже. В городе провели подрыв затора, образовавшегося из коряг и мусора у пешеходного моста. Если бы это не было сделано, мост могло бы снести. После специалисты начали заделывать разрыв в мосте, ранее разобранном для проведения работ.
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