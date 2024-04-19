Происшествия Что означает снижение уровня воды в Казанском районе Тюменской области Села Казанского района пережили пик ЧС, так как гребень паводка ушел в Ишим 20 апреля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 + Уровень воды в Казанском перестал расти с 18 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Снижение уровня воды на гидропосту в Ильинке Казанского района означает, что пик паводка на этой территории пройден. От максимального затопления ее спасло то, что гребень паводка ушел в Ишим и Ишимский район. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. «Гребень паводка сейчас в районе Ишима. Выше по течении в селе Ильинка за последние сутки уровень воды уже упал, в Казанском он тоже перестал расти. Там пик паводка пройден», — рассказал URA.RU Михнович. Как ранее писало URA.RU, уровень воды в Казанском районе стал снижаться с 18 апреля. По состоянию на 16:00 20 апреля он достигает 868 см, с утра падение составило 4 см. В Ишиме река стремительно начала расти также 18 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Снижение уровня воды на гидропосту в Ильинке Казанского района означает, что пик паводка на этой территории пройден. От максимального затопления ее спасло то, что гребень паводка ушел в Ишим и Ишимский район. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. «Гребень паводка сейчас в районе Ишима. Выше по течении в селе Ильинка за последние сутки уровень воды уже упал, в Казанском он тоже перестал расти. Там пик паводка пройден», — рассказал URA.RU Михнович. Как ранее писало URA.RU, уровень воды в Казанском районе стал снижаться с 18 апреля. По состоянию на 16:00 20 апреля он достигает 868 см, с утра падение составило 4 см. В Ишиме река стремительно начала расти также 18 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям