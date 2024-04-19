Что означает снижение уровня воды в Казанском районе Тюменской области

Снижение уровня воды на гидропосту в Ильинке Казанского района означает, что пик паводка на этой территории пройден. От максимального затопления ее спасло то, что гребень паводка ушел в Ишим и Ишимский район. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
«Гребень паводка сейчас в районе Ишима. Выше по течении в селе Ильинка за последние сутки уровень воды уже упал, в Казанском он тоже перестал расти. Там пик паводка пройден», — рассказал URA.RU Михнович.
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Снижение уровня воды на гидропосту в Ильинке Казанского района означает, что пик паводка на этой территории пройден. От максимального затопления ее спасло то, что гребень паводка ушел в Ишим и Ишимский район. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. «Гребень паводка сейчас в районе Ишима. Выше по течении в селе Ильинка за последние сутки уровень воды уже упал, в Казанском он тоже перестал расти. Там пик паводка пройден», — рассказал URA.RU Михнович. Как ранее писало URA.RU, уровень воды в Казанском районе стал снижаться с 18 апреля. По состоянию на 16:00 20 апреля он достигает 868 см, с утра падение составило 4 см. В Ишиме река стремительно начала расти также 18 апреля.