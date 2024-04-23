Коренные ненцы пишут письма Путину, а волки задрали оленье стадо: новости за день

Об этих и других новостях 23 апреля — в обзоре URA.RU

23 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Оленеводы сообщают о трагедии в Байдарацкой тундре: волки задрали 15 оленей Фото: Илья Московец © URA.RU Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. Между тем, в Байдарацкой тундре произошла трагедия: во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Об этих и других новостях на Ямале 23 апреля рассказывает агентство URA.RU. Коренные народы Ямала собирают подписи для обращения к президенту РФ. Ненцев волнуют проблемы традиционного промысла в регионе.

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Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. Между тем, в Байдарацкой тундре произошла трагедия: во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Об этих и других новостях на Ямале 23 апреля рассказывает агентство URA.RU.