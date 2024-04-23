Коренные ненцы пишут письма Путину, а волки задрали оленье стадо: новости за день

Об этих и других новостях 23 апреля — в обзоре URA.RU
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День оленевода. Салехард , день оленевода, чучело волка
Оленеводы сообщают о трагедии в Байдарацкой тундре: волки задрали 15 оленей Фото:

Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. Между тем, в Байдарацкой тундре произошла трагедия: во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Об этих и других новостях на Ямале 23 апреля рассказывает агентство URA.RU.

  • Коренные народы Ямала собирают подписи для обращения к президенту РФ. Ненцев волнуют проблемы традиционного промысла в регионе.
  • Глава регионального отделения «Справедливой России — За правду» Максим Лазарев заявил о необходимости ужесточения материальной и правовой ответственности для должностных лиц, допускающих разгул агрессивных собак.
  • Депутаты законодательного собрания ЯНАО планируют сократить расходы на квартирную плату и содержание жилья для многодетных семей. О внесении законопроекта сообщила депутат Надежда Гудкова.
  • В Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели.
  • В Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование.
  • Ненецкий певец Нядма Няруй выпустил новый трек «Иры яляхана». Послушать песню можно на любой музыкальной платформе.
  • В акватории Обской губы прекращен промышленный вылов чира.
  • В столице ЯНАО начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости.
  • Врачи Новоуренгойской центральной горбольницы извлекли фрагменты полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты весом в полкило из желудка ребенка. Обошлось без операции.

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Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. Между тем, в Байдарацкой тундре произошла трагедия: во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Об этих и других новостях на Ямале 23 апреля рассказывает агентство URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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