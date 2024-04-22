На Ямале выловили всего чира

Рыбодобывающие предприятия достигли 100% объема добычи рыбы чир в Обской губе. Право на промышленный вылов этого рода сиговых в 2024 году следует прекратить, сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
«Право на добычу (вылов) чира в Обской губе в 2024 году прекращается», — сообщается на сайте рыболовного агентства. Отмечается, что на Ямале достигнут 100% объем добычи чира в акватории Обской губы. Об этом также уведомляются рыбодобывающие предприятия, заключившие договоры пользования водными биологическими ресурсами.
Ранее URA.RU опубликовало видеоролик, на котором житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере».
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Рыбодобывающие предприятия достигли 100% объема добычи рыбы чир в Обской губе. Право на промышленный вылов этого рода сиговых в 2024 году следует прекратить, сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. «Право на добычу (вылов) чира в Обской губе в 2024 году прекращается», — сообщается на сайте рыболовного агентства. Отмечается, что на Ямале достигнут 100% объем добычи чира в акватории Обской губы. Об этом также уведомляются рыбодобывающие предприятия, заключившие договоры пользования водными биологическими ресурсами. Ранее URA.RU опубликовало видеоролик, на котором житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере».