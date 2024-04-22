22 апреля 2024

На Ямале выловили всего чира

В акватории Обской губы прекращен промышленный вылов чира
© Служба новостей «URA.RU»
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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, сеть, рыбаки, улов, добыча рыбы, рыба в сети
На Ямале достигнут 100% объем добычи чира в акватории Обской губы Фото:

Рыбодобывающие предприятия достигли 100% объема добычи рыбы чир в Обской губе. Право на промышленный вылов этого рода сиговых в 2024 году следует прекратить, сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

«Право на добычу (вылов) чира в Обской губе в 2024 году прекращается», — сообщается на сайте рыболовного агентства. Отмечается, что на Ямале достигнут 100% объем добычи чира в акватории Обской губы. Об этом также уведомляются рыбодобывающие предприятия, заключившие договоры пользования водными биологическими ресурсами.

Ранее URA.RU опубликовало видеоролик, на котором житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере».

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Рыбодобывающие предприятия достигли 100% объема добычи рыбы чир в Обской губе. Право на промышленный вылов этого рода сиговых в 2024 году следует прекратить, сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. «Право на добычу (вылов) чира в Обской губе в 2024 году прекращается», — сообщается на сайте рыболовного агентства. Отмечается, что на Ямале достигнут 100% объем добычи чира в акватории Обской губы. Об этом также уведомляются рыбодобывающие предприятия, заключившие договоры пользования водными биологическими ресурсами. Ранее URA.RU опубликовало видеоролик, на котором житель Ямала показал мастер-класс по разделке замороженной рыбы топором. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Живем на Севере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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