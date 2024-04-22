Инородное тело весом в полкило извлекли из желудка мальчика на Ямале. Фото

23 апреля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Инородное тело извлекли без операции (архивное фото). Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Врачи Новоуренгойской центральной горбольницы извлекли инородное тело из желудка ребенка. Фрагменты полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты весом в полкило извлекли безоперационным путем, сообщают в клинике. «Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. К такому выводу пришли специалисты, когда провели обследование. Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов», — сообщается в telegram-канале НЦГБ. Инородное тело извлекли без операции. «Учитывая объем инородного тела, опытный эндоскопист Сергей Михайлец извлек его в два этапа. Первый занял полтора часа», — комментируют в клинике. Врач разделил инородное тело на части и извлек крупные фрагменты. На следующий день удалил оставшиеся. Ребенок чувствует себя хорошо, но пока находится под наблюдением врачей. Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. telegram-канал «НЦГБ . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Новоуренгойской центральной горбольницы извлекли инородное тело из желудка ребенка. Фрагменты полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты весом в полкило извлекли безоперационным путем, сообщают в клинике. «Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. К такому выводу пришли специалисты, когда провели обследование. Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов», — сообщается в telegram-канале НЦГБ. Инородное тело извлекли без операции. «Учитывая объем инородного тела, опытный эндоскопист Сергей Михайлец извлек его в два этапа. Первый занял полтора часа», — комментируют в клинике. Врач разделил инородное тело на части и извлек крупные фрагменты. На следующий день удалил оставшиеся. Ребенок чувствует себя хорошо, но пока находится под наблюдением врачей.