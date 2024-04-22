22 апреля 2024

Инородное тело весом в полкило извлекли из желудка мальчика на Ямале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
Инородное тело извлекли без операции (архивное фото). Фото:

Врачи Новоуренгойской центральной горбольницы извлекли инородное тело из желудка ребенка. Фрагменты полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты весом в полкило извлекли безоперационным путем, сообщают в клинике.

«Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. К такому выводу пришли специалисты, когда провели обследование. Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов», — сообщается в telegram-канале НЦГБ.

Инородное тело извлекли без операции. «Учитывая объем инородного тела, опытный эндоскопист Сергей Михайлец извлек его в два этапа. Первый занял полтора часа», — комментируют в клинике. Врач разделил инородное тело на части и извлек крупные фрагменты. На следующий день удалил оставшиеся. Ребенок чувствует себя хорошо, но пока находится под наблюдением врачей.

Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет.
Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет.

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Врачи Новоуренгойской центральной горбольницы извлекли инородное тело из желудка ребенка. Фрагменты полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты весом в полкило извлекли безоперационным путем, сообщают в клинике. «Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. К такому выводу пришли специалисты, когда провели обследование. Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов», — сообщается в telegram-канале НЦГБ. Инородное тело извлекли без операции. «Учитывая объем инородного тела, опытный эндоскопист Сергей Михайлец извлек его в два этапа. Первый занял полтора часа», — комментируют в клинике. Врач разделил инородное тело на части и извлек крупные фрагменты. На следующий день удалил оставшиеся. Ребенок чувствует себя хорошо, но пока находится под наблюдением врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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