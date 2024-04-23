Коренное население Ямала пишет обращение к президенту

Коренные народы Ямала собирают подписи для обращения к президенту РФ
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Жизнь оленеводов. Сургут, оленья упряжка, хант, оленевод, кмнс
Коренные народы в ЯНАО хотят обратиться за помощью к Владимиру Путину Фото:

Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. О сборе подписей под обращением к Владимиру Путину на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Ямальский активист Ейко Сэротетто.

«Письмо публиковать не буду, могу в личных сообщениях ознакомить, но суть не поменялась, про наши проблемы оленеводов и рыбаков!», — написал Сэротетто. Позднее общественник опубликовал видеозапись, на которой показал процесс сбора подписей в ямальской тундре.

Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты из числа КМНС предложили оптимизировать работу окружного департамента по делам коренных и малочисленных народов Севера. В числе предложенных мер оказалась идея по утверждению представителей КМНС в каждом департаменте округа.

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Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. О сборе подписей под обращением к Владимиру Путину на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Ямальский активист Ейко Сэротетто. «Письмо публиковать не буду, могу в личных сообщениях ознакомить, но суть не поменялась, про наши проблемы оленеводов и рыбаков!», — написал Сэротетто. Позднее общественник опубликовал видеозапись, на которой показал процесс сбора подписей в ямальской тундре. Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты из числа КМНС предложили оптимизировать работу окружного департамента по делам коренных и малочисленных народов Севера. В числе предложенных мер оказалась идея по утверждению представителей КМНС в каждом департаменте округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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