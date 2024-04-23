Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. О сборе подписей под обращением к Владимиру Путину на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Ямальский активист Ейко Сэротетто.
«Письмо публиковать не буду, могу в личных сообщениях ознакомить, но суть не поменялась, про наши проблемы оленеводов и рыбаков!», — написал Сэротетто. Позднее общественник опубликовал видеозапись, на которой показал процесс сбора подписей в ямальской тундре.
Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты из числа КМНС предложили оптимизировать работу окружного департамента по делам коренных и малочисленных народов Севера. В числе предложенных мер оказалась идея по утверждению представителей КМНС в каждом департаменте округа.
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Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. О сборе подписей под обращением к Владимиру Путину на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Ямальский активист Ейко Сэротетто. «Письмо публиковать не буду, могу в личных сообщениях ознакомить, но суть не поменялась, про наши проблемы оленеводов и рыбаков!», — написал Сэротетто. Позднее общественник опубликовал видеозапись, на которой показал процесс сбора подписей в ямальской тундре. Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты из числа КМНС предложили оптимизировать работу окружного департамента по делам коренных и малочисленных народов Севера. В числе предложенных мер оказалась идея по утверждению представителей КМНС в каждом департаменте округа.