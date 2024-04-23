Коренное население Ямала пишет обращение к президенту

Коренные народы Ямала собирают подписи для обращения к президенту РФ

23 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Коренные народы в ЯНАО хотят обратиться за помощью к Владимиру Путину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. О сборе подписей под обращением к Владимиру Путину на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Ямальский активист Ейко Сэротетто. «Письмо публиковать не буду, могу в личных сообщениях ознакомить, но суть не поменялась, про наши проблемы оленеводов и рыбаков!», — написал Сэротетто. Позднее общественник опубликовал видеозапись, на которой показал процесс сбора подписей в ямальской тундре. Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты из числа КМНС предложили оптимизировать работу окружного департамента по делам коренных и малочисленных народов Севера. В числе предложенных мер оказалась идея по утверждению представителей КМНС в каждом департаменте округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коренное население Ямала намерено обратить внимание президента на проблемы традиционного промысла в регионе. О сборе подписей под обращением к Владимиру Путину на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Ямальский активист Ейко Сэротетто. «Письмо публиковать не буду, могу в личных сообщениях ознакомить, но суть не поменялась, про наши проблемы оленеводов и рыбаков!», — написал Сэротетто. Позднее общественник опубликовал видеозапись, на которой показал процесс сбора подписей в ямальской тундре. Ранее URA.RU сообщало о том, что активисты из числа КМНС предложили оптимизировать работу окружного департамента по делам коренных и малочисленных народов Севера. В числе предложенных мер оказалась идея по утверждению представителей КМНС в каждом департаменте округа.