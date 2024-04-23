Уровень реки в Кургане продолжил понижаться

Темп снижения Тобола медленно нарастает
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень Тобола в Кургане опустился до 945 сантиметров. Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«На 06:00 уровень реки у курганского гидропоста составляет 945 см над нулевой отметкой», — указано на информационном сайте региона. За два часа река опустилась на три сантиметра.
Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части областного центра повлияло на разлив в пойме реки и затопление микрорайонов на правом берегу. Саму главную информацию по теме паводка за прошедший день можете найти в материале URA.RU.
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