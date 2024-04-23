23 апреля 2024

Уровень реки в Кургане продолжил понижаться

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Темп снижения Тобола медленно нарастает
Темп снижения Тобола медленно нарастает Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола в Кургане опустился до 945 сантиметров. Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«На 06:00 уровень реки у курганского гидропоста составляет 945 см над нулевой отметкой», — указано на информационном сайте региона. За два часа река опустилась на три сантиметра.

Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части областного центра повлияло на разлив в пойме реки и затопление микрорайонов на правом берегу. Саму главную информацию по теме паводка за прошедший день можете найти в материале URA.RU.

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Уровень Тобола в Кургане опустился до 945 сантиметров. Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «На 06:00 уровень реки у курганского гидропоста составляет 945 см над нулевой отметкой», — указано на информационном сайте региона. За два часа река опустилась на три сантиметра. Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части областного центра повлияло на разлив в пойме реки и затопление микрорайонов на правом берегу. Саму главную информацию по теме паводка за прошедший день можете найти в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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