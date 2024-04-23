23 апреля 2024

Эвакуированная жительница погибла после возвращения в свой дом под Курганом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Под Курганом в пожаре погибла женщина, вернувшаяся в дом после эвакуации (архивное фото) Фото:
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Эвакуированная жительница села Менщиково под Курганом погибла в пожаре после возвращения в свой дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Эвакуированная из-за наводнения жительница села Менщиково погибла при пожаре после возвращения в свой дом. Соседа по квартире пожарные успели спасти, он находится в шоковом состоянии из-за произошедшего», — рассказал инсайдер.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что у эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Происшествие случилось по улице Южной в селе Менщиково. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины пожара.

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Эвакуированная жительница села Менщиково под Курганом погибла в пожаре после возвращения в свой дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Эвакуированная из-за наводнения жительница села Менщиково погибла при пожаре после возвращения в свой дом. Соседа по квартире пожарные успели спасти, он находится в шоковом состоянии из-за произошедшего», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Происшествие случилось по улице Южной в селе Менщиково. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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