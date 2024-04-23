Эвакуированная жительница села Менщиково под Курганом погибла в пожаре после возвращения в свой дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Эвакуированная из-за наводнения жительница села Менщиково погибла при пожаре после возвращения в свой дом. Соседа по квартире пожарные успели спасти, он находится в шоковом состоянии из-за произошедшего», — рассказал инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что у эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Происшествие случилось по улице Южной в селе Менщиково. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины пожара.
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Эвакуированная жительница села Менщиково под Курганом погибла в пожаре после возвращения в свой дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Эвакуированная из-за наводнения жительница села Менщиково погибла при пожаре после возвращения в свой дом. Соседа по квартире пожарные успели спасти, он находится в шоковом состоянии из-за произошедшего», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Происшествие случилось по улице Южной в селе Менщиково. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины пожара.