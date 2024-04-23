Эвакуированная жительница погибла после возвращения в свой дом под Курганом. Инсайд

24 апреля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Под Курганом в пожаре погибла женщина, вернувшаяся в дом после эвакуации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Эвакуированная жительница села Менщиково под Курганом погибла в пожаре после возвращения в свой дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Эвакуированная из-за наводнения жительница села Менщиково погибла при пожаре после возвращения в свой дом. Соседа по квартире пожарные успели спасти, он находится в шоковом состоянии из-за произошедшего», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Происшествие случилось по улице Южной в селе Менщиково. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуированная жительница села Менщиково под Курганом погибла в пожаре после возвращения в свой дом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Эвакуированная из-за наводнения жительница села Менщиково погибла при пожаре после возвращения в свой дом. Соседа по квартире пожарные успели спасти, он находится в шоковом состоянии из-за произошедшего», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК России по Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Происшествие случилось по улице Южной в селе Менщиково. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины пожара.