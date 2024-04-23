На трассе Екатеринбург — Курган в ДТП с КамАЗом погибли два человека. Видео

24 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

На трассе в Курганской области в ДТП погибли два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле села Старый Просвет (Кетовский округ Курганской области) на трассе на Екатеринбург произошло ДТП. Грузовой автомобиль КамАЗ смял легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает паблик «Спасатели Кургана». «На трассе Курган — Екатеринбург, в районе Старого Просвета, произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей погибли два человека», — сообщают спасатели в соцсети «ВКонтакте». Смертельная авария произошла днем 24 апреля. На видеокадрах заметна расплющенная сильным ударом японская малолитражка Nissan Micra. На противоположной стороне находится грузовоз с отпавшим колесом и поврежденным кузовом. Редакция обратилась за комментариями к представителям ГИБДД региона. Немногим позже вышел видеорелиз об инциденте дорожного ведомства. В аварии погибли мужчина и женщина из иномарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле села Старый Просвет (Кетовский округ Курганской области) на трассе на Екатеринбург произошло ДТП. Грузовой автомобиль КамАЗ смял легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает паблик «Спасатели Кургана». «На трассе Курган — Екатеринбург, в районе Старого Просвета, произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей погибли два человека», — сообщают спасатели в соцсети «ВКонтакте». Смертельная авария произошла днем 24 апреля. На видеокадрах заметна расплющенная сильным ударом японская малолитражка Nissan Micra. На противоположной стороне находится грузовоз с отпавшим колесом и поврежденным кузовом. Редакция обратилась за комментариями к представителям ГИБДД региона. Немногим позже вышел видеорелиз об инциденте дорожного ведомства. В аварии погибли мужчина и женщина из иномарки.