Курганская область попала в рейтинг лидеров по экспорту

26 апреля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Бизнесмены заключили экспортные контракты на миллионы долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область вошла в число российских регионов-лидеров по объемам экспорта. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот региона показал рост на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Внешнеторговый оборот Курганской области в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 11,6%. В настоящее время Курганская область является одним из лидеров в Российской Федерации по экспорту машиностроительной продукции и металлоконструкций», — указано в посте канала «Курганская область официально». Сообщается, что увеличение экспорта связано с активной модернизацией и повышением конкурентоспособности продукции, особенно в сфере машиностроения и агропромышленного комплекса. Ожидается рост экспортных поставок зерна, продуктов его переработки, водных биологических ресурсов и мясопродуктов. Сообщается, что сотник предпринимателей воспользовались услугами Центра поддержки экспорта, что позволило заключить 47 экспортных контрактов на сумму почти в девять миллионов долларов. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше круглого леса в другие страны из-за увеличения поставок в соседний Казахстан. Таможенники оформили экспорт круглого леса почти на два миллиона долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область вошла в число российских регионов-лидеров по объемам экспорта. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот региона показал рост на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «Внешнеторговый оборот Курганской области в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 11,6%. В настоящее время Курганская область является одним из лидеров в Российской Федерации по экспорту машиностроительной продукции и металлоконструкций», — указано в посте канала «Курганская область официально». Сообщается, что увеличение экспорта связано с активной модернизацией и повышением конкурентоспособности продукции, особенно в сфере машиностроения и агропромышленного комплекса. Ожидается рост экспортных поставок зерна, продуктов его переработки, водных биологических ресурсов и мясопродуктов. Сообщается, что сотник предпринимателей воспользовались услугами Центра поддержки экспорта, что позволило заключить 47 экспортных контрактов на сумму почти в девять миллионов долларов. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены стали вывозить в три раза больше круглого леса в другие страны из-за увеличения поставок в соседний Казахстан. Таможенники оформили экспорт круглого леса почти на два миллиона долларов.