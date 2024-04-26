В Тюменской области власти ищут тех, кто заплатит миллиарды рублей за прорыв дамб

В Тюмени и Тобольске ищут компании для возмещения ущерба в случае прорыва дамб

26 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Если дамбы не выдержат, пострадавшим людям возместят ущерб за счет страховщиков (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Власти Тюмени и Тобольска ищут страховые компании, чтобы заключить договоры на случай, если в городах прорвет дамбы. Размер страховой суммы в случае ЧС оценивают в более чем два миллиарда рублей, и выплатить эти деньги пострадавшим должны будут подрядчики мэрий. Информация представлена на сайте госзакупок. «В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении (дамбе) страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 000 000 рублей», — говорится в закупке от мэрии Тюмени. В данном случае речь идет о дамбе на улице Рылеева, в поселке ДОК. Если ее прорвет и это приведет к разрушениям, пострадавшие получат компенсацию. В Тобольске страхованию подлежат шесть гидротехнических сооружений, на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Речь идет про дамбы по адресам: Левобережье, ул. Береговая, 10Д, сооружение 1;

Левобережье, ул. Левобережная 50д, сооружение 1;

ул. 4-я Береговая, №2Д, сооружение 1, п. Сумкино;

ул. 1-я Береговая, №22г, сооружение 1;

ул. 1-я Береговая, сооружение 2;

а также о берегоукреплении реки Иртыш районе скотомогильника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюмени и Тобольска ищут страховые компании, чтобы заключить договоры на случай, если в городах прорвет дамбы. Размер страховой суммы в случае ЧС оценивают в более чем два миллиарда рублей, и выплатить эти деньги пострадавшим должны будут подрядчики мэрий. Информация представлена на сайте госзакупок. «В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении (дамбе) страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 000 000 рублей», — говорится в закупке от мэрии Тюмени. В данном случае речь идет о дамбе на улице Рылеева, в поселке ДОК. Если ее прорвет и это приведет к разрушениям, пострадавшие получат компенсацию. В Тобольске страхованию подлежат шесть гидротехнических сооружений, на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Речь идет про дамбы по адресам: