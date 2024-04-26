В Тюменской области власти ищут тех, кто заплатит миллиарды рублей за прорыв дамб

Власти Тюмени и Тобольска ищут страховые компании, чтобы заключить договоры на случай, если в городах прорвет дамбы. Размер страховой суммы в случае ЧС оценивают в более чем два миллиарда рублей, и выплатить эти деньги пострадавшим должны будут подрядчики мэрий. Информация представлена на сайте госзакупок.
«В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении (дамбе) страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 000 000 рублей», — говорится в закупке от мэрии Тюмени.
В данном случае речь идет о дамбе на улице Рылеева, в поселке ДОК. Если ее прорвет и это приведет к разрушениям, пострадавшие получат компенсацию.
В Тобольске страхованию подлежат шесть гидротехнических сооружений, на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Речь идет про дамбы по адресам:
- Левобережье, ул. Береговая, 10Д, сооружение 1;
- Левобережье, ул. Левобережная 50д, сооружение 1;
- ул. 4-я Береговая, №2Д, сооружение 1, п. Сумкино;
- ул. 1-я Береговая, №22г, сооружение 1;
- ул. 1-я Береговая, сооружение 2;
- а также о берегоукреплении реки Иртыш районе скотомогильника.
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