В Тюменской области власти ищут тех, кто заплатит миллиарды рублей за прорыв дамб

В Тюмени и Тобольске ищут компании для возмещения ущерба в случае прорыва дамб
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Если дамбы не выдержат, пострадавшим людям возместят ущерб за счет страховщиков (архивное фото) Фото:
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Власти Тюмени и Тобольска ищут страховые компании, чтобы заключить договоры на случай, если в городах прорвет дамбы. Размер страховой суммы в случае ЧС оценивают в более чем два миллиарда рублей, и выплатить эти деньги пострадавшим должны будут подрядчики мэрий. Информация представлена на сайте госзакупок.

«В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении (дамбе) страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 000 000 рублей», — говорится в закупке от мэрии Тюмени.

В данном случае речь идет о дамбе на улице Рылеева, в поселке ДОК. Если ее прорвет и это приведет к разрушениям, пострадавшие получат компенсацию.

В Тобольске страхованию подлежат шесть гидротехнических сооружений, на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Речь идет про дамбы по адресам:

  • Левобережье, ул. Береговая, 10Д, сооружение 1;
  • Левобережье, ул. Левобережная 50д, сооружение 1;
  • ул. 4-я Береговая, №2Д, сооружение 1, п. Сумкино;
  • ул. 1-я Береговая, №22г, сооружение 1;
  • ул. 1-я Береговая, сооружение 2;
  • а также о берегоукреплении реки Иртыш районе скотомогильника.

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Власти Тюмени и Тобольска ищут страховые компании, чтобы заключить договоры на случай, если в городах прорвет дамбы. Размер страховой суммы в случае ЧС оценивают в более чем два миллиарда рублей, и выплатить эти деньги пострадавшим должны будут подрядчики мэрий. Информация представлена на сайте госзакупок. «В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении (дамбе) страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 000 000 рублей», — говорится в закупке от мэрии Тюмени. В данном случае речь идет о дамбе на улице Рылеева, в поселке ДОК. Если ее прорвет и это приведет к разрушениям, пострадавшие получат компенсацию. В Тобольске страхованию подлежат шесть гидротехнических сооружений, на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Речь идет про дамбы по адресам:
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