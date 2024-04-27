В Тюменской области затонул транспортер, призванный спасать людей от паводка. Видео

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Исторический паводок не пощадил технику Фото:
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В деревне Синицына Тюменской области затонул плавающий гусеничный транспортер, который применяется для спасения людей от паводка и доставки грузов в подтопленные территории. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону.

«Действительно, вблизи деревни Синицына ранее произошло затопление транспортера. Сейчас разгул стихии таков, что даже техника не всегда выдерживает: вода попала в механизм. К счастью, в происшествии никто не пострадал. А транспортер достали, эвакуировали, отправили на ремонт. В настоящее время он продолжает выполнять задачи по помощи людям в период паводка», — рассказали в МЧС.

Видео, на котором техника тонет, ранее появилось на портале Car72. Сам транспортер является гордостью тюменских властей: как сообщал инфоцентр правительства области, он предназначен для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог, через водные преграды и болота. Грузоподъемность на воде — 10 тонн. Техника способна перевозить большие и негабаритные грузы, емкости с топливом, автомобили типа УРАЛ и КАМАЗ.

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В деревне Синицына Тюменской области затонул плавающий гусеничный транспортер, который применяется для спасения людей от паводка и доставки грузов в подтопленные территории. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Действительно, вблизи деревни Синицына ранее произошло затопление транспортера. Сейчас разгул стихии таков, что даже техника не всегда выдерживает: вода попала в механизм. К счастью, в происшествии никто не пострадал. А транспортер достали, эвакуировали, отправили на ремонт. В настоящее время он продолжает выполнять задачи по помощи людям в период паводка», — рассказали в МЧС. Видео, на котором техника тонет, ранее появилось на портале Car72. Сам транспортер является гордостью тюменских властей: как сообщал инфоцентр правительства области, он предназначен для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог, через водные преграды и болота. Грузоподъемность на воде — 10 тонн. Техника способна перевозить большие и негабаритные грузы, емкости с топливом, автомобили типа УРАЛ и КАМАЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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