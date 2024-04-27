В Тюменской области затонул транспортер, призванный спасать людей от паводка. Видео

27 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Исторический паводок не пощадил технику Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В деревне Синицына Тюменской области затонул плавающий гусеничный транспортер, который применяется для спасения людей от паводка и доставки грузов в подтопленные территории. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Действительно, вблизи деревни Синицына ранее произошло затопление транспортера. Сейчас разгул стихии таков, что даже техника не всегда выдерживает: вода попала в механизм. К счастью, в происшествии никто не пострадал. А транспортер достали, эвакуировали, отправили на ремонт. В настоящее время он продолжает выполнять задачи по помощи людям в период паводка», — рассказали в МЧС. Видео, на котором техника тонет, ранее появилось на портале Car72. Сам транспортер является гордостью тюменских властей: как сообщал инфоцентр правительства области, он предназначен для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог, через водные преграды и болота. Грузоподъемность на воде — 10 тонн. Техника способна перевозить большие и негабаритные грузы, емкости с топливом, автомобили типа УРАЛ и КАМАЗ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Синицына Тюменской области затонул плавающий гусеничный транспортер, который применяется для спасения людей от паводка и доставки грузов в подтопленные территории. Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС по региону. «Действительно, вблизи деревни Синицына ранее произошло затопление транспортера. Сейчас разгул стихии таков, что даже техника не всегда выдерживает: вода попала в механизм. К счастью, в происшествии никто не пострадал. А транспортер достали, эвакуировали, отправили на ремонт. В настоящее время он продолжает выполнять задачи по помощи людям в период паводка», — рассказали в МЧС. Видео, на котором техника тонет, ранее появилось на портале Car72. Сам транспортер является гордостью тюменских властей: как сообщал инфоцентр правительства области, он предназначен для перевозки людей и грузов в условиях отсутствия дорог, через водные преграды и болота. Грузоподъемность на воде — 10 тонн. Техника способна перевозить большие и негабаритные грузы, емкости с топливом, автомобили типа УРАЛ и КАМАЗ.