В Уфе на пять часов задержали рейс до Тюмени

30 апреля 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Авиакомпания Utair задержала рес до Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair на пять часов задержала в аэропорту Уфы самолет до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «ЮТ 1126 Уфа — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 30 апреля в 00:35, однако полетит в 05:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Из-за погодных условий из Тюмени не могли вылететь несколько рейсов в другие регионы России. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдались проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Utair на пять часов задержала в аэропорту Уфы самолет до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «ЮТ 1126 Уфа — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 30 апреля в 00:35, однако полетит в 05:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Из-за погодных условий из Тюмени не могли вылететь несколько рейсов в другие регионы России. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдались проблемы.