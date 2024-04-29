29 апреля 2024
28 апреля 2024

В Уфе на пять часов задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, utair, борт самолета, посадочные места
Авиакомпания Utair задержала рес до Тюмени Фото:

Авиакомпания Utair на пять часов задержала в аэропорту Уфы самолет до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино.

«ЮТ 1126 Уфа — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 30 апреля в 00:35, однако полетит в 05:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Из-за погодных условий из Тюмени не могли вылететь несколько рейсов в другие регионы России. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдались проблемы.

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Авиакомпания Utair на пять часов задержала в аэропорту Уфы самолет до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «ЮТ 1126 Уфа — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 30 апреля в 00:35, однако полетит в 05:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Из-за погодных условий из Тюмени не могли вылететь несколько рейсов в другие регионы России. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдались проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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