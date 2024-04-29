В Уфе на пять часов задержали рейс до Тюмени

Авиакомпания Utair на пять часов задержала в аэропорту Уфы самолет до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино.
«ЮТ 1126 Уфа — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 30 апреля в 00:35, однако полетит в 05:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Из-за погодных условий из Тюмени не могли вылететь несколько рейсов в другие регионы России. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдались проблемы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Авиакомпания Utair на пять часов задержала в аэропорту Уфы самолет до Тюмени. Информация размещена на сайте Рощино. «ЮТ 1126 Уфа — Тюмень. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь 30 апреля в 00:35, однако полетит в 05:45», — указано на сайте тюменского аэропорта. О причинах задержки не уточняется. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Из-за погодных условий из Тюмени не могли вылететь несколько рейсов в другие регионы России. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдались проблемы.