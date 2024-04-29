29 апреля 2024

В Кургане сняли видео подтопленного города с высоты птичьего полета

Виды подтопленного Кургана сняли с высоты птичьего полета
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
В Кургане сняли вид паводка из салона самолета Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганцы сняли, как выглядит подтопленный Курган с высоты птичьего полета. Видео было сделано в самолете, заходящем на посадку. Его URA.RU прислал один из читателей.

«Паводок сегодня утром из самолета», — сопроводил видеокадры надписью Александр Гращенков. Во время посадки мужчина успел снять кадры Кургана и его окрестностей, подтопленные паводком.

На видео видны затопленные дачи и дома на правом берегу Тобола. Также различимы ТЭЦ-1, высотки на берегу в микрорайоне Шевелевка и центре города.

Ранее URA.RU сообщало, как живет микрорайон Смолино во время наводнения. Поселок, который пострадал от пожара в прошлом году, одним из первых в Кургане принял на себя паводок.

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Курганцы сняли, как выглядит подтопленный Курган с высоты птичьего полета. Видео было сделано в самолете, заходящем на посадку. Его URA.RU прислал один из читателей. «Паводок сегодня утром из самолета», — сопроводил видеокадры надписью Александр Гращенков. Во время посадки мужчина успел снять кадры Кургана и его окрестностей, подтопленные паводком. На видео видны затопленные дачи и дома на правом берегу Тобола. Также различимы ТЭЦ-1, высотки на берегу в микрорайоне Шевелевка и центре города. Ранее URA.RU сообщало, как живет микрорайон Смолино во время наводнения. Поселок, который пострадал от пожара в прошлом году, одним из первых в Кургане принял на себя паводок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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