В Кургане сняли видео подтопленного города с высоты птичьего полета

Курганцы сняли, как выглядит подтопленный Курган с высоты птичьего полета. Видео было сделано в самолете, заходящем на посадку. Его URA.RU прислал один из читателей.
«Паводок сегодня утром из самолета», — сопроводил видеокадры надписью Александр Гращенков. Во время посадки мужчина успел снять кадры Кургана и его окрестностей, подтопленные паводком.
На видео видны затопленные дачи и дома на правом берегу Тобола. Также различимы ТЭЦ-1, высотки на берегу в микрорайоне Шевелевка и центре города.
Ранее URA.RU сообщало, как живет микрорайон Смолино во время наводнения. Поселок, который пострадал от пожара в прошлом году, одним из первых в Кургане принял на себя паводок.
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Курганцы сняли, как выглядит подтопленный Курган с высоты птичьего полета. Видео было сделано в самолете, заходящем на посадку. Его URA.RU прислал один из читателей. «Паводок сегодня утром из самолета», — сопроводил видеокадры надписью Александр Гращенков. Во время посадки мужчина успел снять кадры Кургана и его окрестностей, подтопленные паводком. На видео видны затопленные дачи и дома на правом берегу Тобола. Также различимы ТЭЦ-1, высотки на берегу в микрорайоне Шевелевка и центре города. Ранее URA.RU сообщало, как живет микрорайон Смолино во время наводнения. Поселок, который пострадал от пожара в прошлом году, одним из первых в Кургане принял на себя паводок.