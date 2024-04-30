В Новом Уренгое, на самом высоком флагштоке ЯНАО, торжественно подняли Знамя Победы, которое временно заменит российский триколор. Видео с церемонии поднятия флага опубликовал мэр газовой столицы Андрей Воронов.
«На площади перед администрацией города 1 мая состоялась торжественная церемония поднятия знамени. Символ Победы будет развеваться на 35-метровой высоте — это самый высокий флагшток на Ямале», — сообщает пресс-служба мэрии. Видео с церемонии поднятия Знамени Победы Андрей Воронов опубликовал в своем telegram-канале.
В День весны и Труда в городах и поселках ЯНАО состоятся праздничные мероприятия. В Новом Уренгое пройдут финальные мероприятия благотворительного марафона «СВОИ», для жителей будут работать девять площадок.
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В Новом Уренгое, на самом высоком флагштоке ЯНАО, торжественно подняли Знамя Победы, которое временно заменит российский триколор. Видео с церемонии поднятия флага опубликовал мэр газовой столицы Андрей Воронов. «На площади перед администрацией города 1 мая состоялась торжественная церемония поднятия знамени. Символ Победы будет развеваться на 35-метровой высоте — это самый высокий флагшток на Ямале», — сообщает пресс-служба мэрии. Видео с церемонии поднятия Знамени Победы Андрей Воронов опубликовал в своем telegram-канале. В День весны и Труда в городах и поселках ЯНАО состоятся праздничные мероприятия. В Новом Уренгое пройдут финальные мероприятия благотворительного марафона «СВОИ», для жителей будут работать девять площадок.