30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Новом Уренгое Знамя Победы заменило российский триколор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, красный флаг, бессмертный полк, знамя победы, кремль, 9 мая, красная площадь, москва
В Новом Уренгое на самом высоком флагштоке в округе подняли Знамя Победы Фото:

В Новом Уренгое, на самом высоком флагштоке ЯНАО, торжественно подняли Знамя Победы, которое временно заменит российский триколор. Видео с церемонии поднятия флага опубликовал мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«На площади перед администрацией города 1 мая состоялась торжественная церемония поднятия знамени. Символ Победы будет развеваться на 35-метровой высоте — это самый высокий флагшток на Ямале», — сообщает пресс-служба мэрии. Видео с церемонии поднятия Знамени Победы Андрей Воронов опубликовал в своем telegram-канале.

В День весны и Труда в городах и поселках ЯНАО состоятся праздничные мероприятия. В Новом Уренгое пройдут финальные мероприятия благотворительного марафона «СВОИ», для жителей будут работать девять площадок.

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В Новом Уренгое, на самом высоком флагштоке ЯНАО, торжественно подняли Знамя Победы, которое временно заменит российский триколор. Видео с церемонии поднятия флага опубликовал мэр газовой столицы Андрей Воронов. «На площади перед администрацией города 1 мая состоялась торжественная церемония поднятия знамени. Символ Победы будет развеваться на 35-метровой высоте — это самый высокий флагшток на Ямале», — сообщает пресс-служба мэрии. Видео с церемонии поднятия Знамени Победы Андрей Воронов опубликовал в своем telegram-канале. В День весны и Труда в городах и поселках ЯНАО состоятся праздничные мероприятия. В Новом Уренгое пройдут финальные мероприятия благотворительного марафона «СВОИ», для жителей будут работать девять площадок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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