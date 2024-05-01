Общество Питьевую воду в Курганской области проверили на предмет наличия опасных примесей Роспотребнадзор: 1289 проб показали, что вода в Кургане соответствует норме 02 мая 2024 в 04:24 Размер текста - 17 + Из-за паводка в колодцы и скважины могут попасть химические и биологические загрязнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода, которая поступает к жителям Кургана, соответствует всем нормативным требованиям. К этому мнению пришли специалисты Роспотребнадзора, которые проанализировали 1289 проб, передает пресс-служба правительства Курганской области. «Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Отобрано 1289 проб (из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, из распределительной сети и колодцев), вода, подаваемая в Курган, соответствует нормативным требованиям», — написано в telegram-канале ведомства. Жителей региона успокоили, на 1 мая санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории оценивается как стабильная. Случаев групповой заболеваемости выявлено не было. Курганцам, чьи домовладения попали в зону подтопления, рекомендовано около месяца использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хознужд. Об этом населению напомнил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вода, которая поступает к жителям Кургана, соответствует всем нормативным требованиям. К этому мнению пришли специалисты Роспотребнадзора, которые проанализировали 1289 проб, передает пресс-служба правительства Курганской области. «Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Отобрано 1289 проб (из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, из распределительной сети и колодцев), вода, подаваемая в Курган, соответствует нормативным требованиям», — написано в telegram-канале ведомства. Жителей региона успокоили, на 1 мая санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории оценивается как стабильная. Случаев групповой заболеваемости выявлено не было. Курганцам, чьи домовладения попали в зону подтопления, рекомендовано около месяца использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хознужд. Об этом населению напомнил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям