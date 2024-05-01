01 мая 2024
30 апреля 2024

Питьевую воду в Курганской области проверили на предмет наличия опасных примесей

Роспотребнадзор: 1289 проб показали, что вода в Кургане соответствует норме
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за паводка в колодцы и скважины могут попасть химические и биологические загрязнения
Из-за паводка в колодцы и скважины могут попасть химические и биологические загрязнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода, которая поступает к жителям Кургана, соответствует всем нормативным требованиям. К этому мнению пришли специалисты Роспотребнадзора, которые проанализировали 1289 проб, передает пресс-служба правительства Курганской области.

«Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Отобрано 1289 проб (из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, из распределительной сети и колодцев), вода, подаваемая в Курган, соответствует нормативным требованиям», — написано в telegram-канале ведомства.

Жителей региона успокоили, на 1 мая санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории оценивается как стабильная. Случаев групповой заболеваемости выявлено не было.

Курганцам, чьи домовладения попали в зону подтопления, рекомендовано около месяца использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хознужд. Об этом населению напомнил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.

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Вода, которая поступает к жителям Кургана, соответствует всем нормативным требованиям. К этому мнению пришли специалисты Роспотребнадзора, которые проанализировали 1289 проб, передает пресс-служба правительства Курганской области. «Исследования проводятся по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Отобрано 1289 проб (из источника питьевого водоснабжения, перед поступлением в разводящую сеть, из распределительной сети и колодцев), вода, подаваемая в Курган, соответствует нормативным требованиям», — написано в telegram-канале ведомства. Жителей региона успокоили, на 1 мая санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории оценивается как стабильная. Случаев групповой заболеваемости выявлено не было. Курганцам, чьи домовладения попали в зону подтопления, рекомендовано около месяца использовать воду из скважин и колодцев исключительно для хознужд. Об этом населению напомнил глава курганского управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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