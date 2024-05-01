Умерла сотрудница департамента образования и науки Курганской области Светлана Стрельцова. Женщины не стало на 62-м году жизни. В сфере образования она проработала около 30 лет. Об этом сообщается на сайте департамента.
«На 62-м году ушла из жизни Светлана Стрельцова. Департамент образования и молодежной политики Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Николаевны. Светлая память о ней останется в наших сердцах», — указано на сайте. Прощание со Светланой Стрельцовой пройдет 3 мая в зале «Реквием» №2 с 13:20 до 14:20.
Стрельцова начинала свою карьеру как учитель русского языка и литературы, после школы №26 Кургана работала в гимназии №19. С дипломом юриста, полученным в КГУ, она также трудилась в правоохранительных органах, прежде чем перейти в департамент образования в 2009 году. За время своей работы Стрельцова была отмечена наградами и почетными грамотами, в том числе медалью «За усердие» II степени.
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Умерла сотрудница департамента образования и науки Курганской области Светлана Стрельцова. Женщины не стало на 62-м году жизни. В сфере образования она проработала около 30 лет. Об этом сообщается на сайте департамента. «На 62-м году ушла из жизни Светлана Стрельцова. Департамент образования и молодежной политики Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Николаевны. Светлая память о ней останется в наших сердцах», — указано на сайте. Прощание со Светланой Стрельцовой пройдет 3 мая в зале «Реквием» №2 с 13:20 до 14:20. Стрельцова начинала свою карьеру как учитель русского языка и литературы, после школы №26 Кургана работала в гимназии №19. С дипломом юриста, полученным в КГУ, она также трудилась в правоохранительных органах, прежде чем перейти в департамент образования в 2009 году. За время своей работы Стрельцова была отмечена наградами и почетными грамотами, в том числе медалью «За усердие» II степени. Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Николаевны Стрельцовой.