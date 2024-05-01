В Кургане умерла экс-чиновница Стрельцова, работавшая в департаменте образования. Фото

02 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Кургане простятся с экс-чиновницей депобра Светланой Стрельцовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умерла сотрудница департамента образования и науки Курганской области Светлана Стрельцова. Женщины не стало на 62-м году жизни. В сфере образования она проработала около 30 лет. Об этом сообщается на сайте департамента. «На 62-м году ушла из жизни Светлана Стрельцова. Департамент образования и молодежной политики Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Николаевны. Светлая память о ней останется в наших сердцах», — указано на сайте. Прощание со Светланой Стрельцовой пройдет 3 мая в зале «Реквием» №2 с 13:20 до 14:20. Стрельцова начинала свою карьеру как учитель русского языка и литературы, после школы №26 Кургана работала в гимназии №19. С дипломом юриста, полученным в КГУ, она также трудилась в правоохранительных органах, прежде чем перейти в департамент образования в 2009 году. За время своей работы Стрельцова была отмечена наградами и почетными грамотами, в том числе медалью «За усердие» II степени. Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Николаевны Стрельцовой. На 62-м году жизни ушла бывшая сотрудница курганского депобра Светлана Стрельцова telegram-канала департамента образования и науки Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умерла сотрудница департамента образования и науки Курганской области Светлана Стрельцова. Женщины не стало на 62-м году жизни. В сфере образования она проработала около 30 лет. Об этом сообщается на сайте департамента. «На 62-м году ушла из жизни Светлана Стрельцова. Департамент образования и молодежной политики Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Николаевны. Светлая память о ней останется в наших сердцах», — указано на сайте. Прощание со Светланой Стрельцовой пройдет 3 мая в зале «Реквием» №2 с 13:20 до 14:20. Стрельцова начинала свою карьеру как учитель русского языка и литературы, после школы №26 Кургана работала в гимназии №19. С дипломом юриста, полученным в КГУ, она также трудилась в правоохранительных органах, прежде чем перейти в департамент образования в 2009 году. За время своей работы Стрельцова была отмечена наградами и почетными грамотами, в том числе медалью «За усердие» II степени. Редакция информационного агентства URA.RU выражает соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Николаевны Стрельцовой.