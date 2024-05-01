01 мая 2024

У экс-кандидата в думу Тюмени отобрали люксовый внедорожник

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 , машина, мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, автомобиль, авто, гелентваген, mercedes, гелендваген, гелик
«Гелендваген» тюменского бизнесмена отправили на штрафстоянку Фото:

У скандального экс-кандидата в думу Тюмени Рудика Манукяна отобрали люксовый внедорожник. «Гелендваген» бизнесмена арестовали силовики. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники.

«Машину арестовали. Дело в том, что только вышедший из СИЗО Манукян тут же начал нарушать Правила дорожного движения. Игнорировал светофоры», — сообщают собеседники агентства.

Ранее жители Тюмени заметили пролетающий по улицам черный «Гелендваген» с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Автомобиль двигался на большой скорости через пешеходный переход на красный сигнал светофора. Рудик Манукян обвиняется в мошенничестве при исполнении контрактов по обслуживанию автомобильных дорог. В 2023 году он пытался избраться в гордуму Тюмени, но был арестован за несколько дней до выборов.

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У скандального экс-кандидата в думу Тюмени Рудика Манукяна отобрали люксовый внедорожник. «Гелендваген» бизнесмена арестовали силовики. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники. «Машину арестовали. Дело в том, что только вышедший из СИЗО Манукян тут же начал нарушать Правила дорожного движения. Игнорировал светофоры», — сообщают собеседники агентства. Ранее жители Тюмени заметили пролетающий по улицам черный «Гелендваген» с «блатными» номерами, принадлежащий предпринимателю. Автомобиль двигался на большой скорости через пешеходный переход на красный сигнал светофора. Рудик Манукян обвиняется в мошенничестве при исполнении контрактов по обслуживанию автомобильных дорог. В 2023 году он пытался избраться в гордуму Тюмени, но был арестован за несколько дней до выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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