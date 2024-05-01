01 мая 2024

Прокуратура проверит, как ведут себя мигранты на детских площадках Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, ворота, школьный двор, спорт, футбольные ворота, спортивный корт, спортивное поле
Ранее сообщалось, что иностранцы не пускают на площадки детей из местных ЖК Фото:

Тюменская прокуратура организовала проверку после публикации URA.RU о мигрантах, захвативших спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что иностранцы не пускают на площадки детей из местных ЖК.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмень с привлечением правоохранительных органов провести проверку по изложенным в публикациях фактам. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мигранты устраивают футбольные матчи на открытых спортплощадках и не пускают туда детей из местных ЖК. По словам местных жителей, некоторые иностранцы также громко ругаются матом и слушают национальную музыку.

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Тюменская прокуратура организовала проверку после публикации URA.RU о мигрантах, захвативших спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что иностранцы не пускают на площадки детей из местных ЖК. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмень с привлечением правоохранительных органов провести проверку по изложенным в публикациях фактам. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мигранты устраивают футбольные матчи на открытых спортплощадках и не пускают туда детей из местных ЖК. По словам местных жителей, некоторые иностранцы также громко ругаются матом и слушают национальную музыку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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