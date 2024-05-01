Прокуратура проверит, как ведут себя мигранты на детских площадках Тюмени

02 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что иностранцы не пускают на площадки детей из местных ЖК Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменская прокуратура организовала проверку после публикации URA.RU о мигрантах, захвативших спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что иностранцы не пускают на площадки детей из местных ЖК. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмень с привлечением правоохранительных органов провести проверку по изложенным в публикациях фактам. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мигранты устраивают футбольные матчи на открытых спортплощадках и не пускают туда детей из местных ЖК. По словам местных жителей, некоторые иностранцы также громко ругаются матом и слушают национальную музыку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская прокуратура организовала проверку после публикации URA.RU о мигрантах, захвативших спортивные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что иностранцы не пускают на площадки детей из местных ЖК. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмень с привлечением правоохранительных органов провести проверку по изложенным в публикациях фактам. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мигранты устраивают футбольные матчи на открытых спортплощадках и не пускают туда детей из местных ЖК. По словам местных жителей, некоторые иностранцы также громко ругаются матом и слушают национальную музыку.