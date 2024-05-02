Стоимость авиабилетов из Тюмени в преддверии лета рискует вырасти

03 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Сильнее всего вырастут цены на билеты в Турцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени цены на авиабилеты в преддверии лета могут подорожать. Причиной является высокий спрос на перелеты. Об этом сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Рост спроса отразится на стоимости авиаперелетов. В целом за год возможен рост цен на 10-15%. При этом он будет неравномерным, сильнее всего вырастут цены на билеты в Турцию, ОАЭ и Египет, а также на популярные перелеты внутри страны — Минеральные Воды, Сочи, Дагестан», — рассказал Щербаченко РБК Тюмень. По словам эксперта, на стоимость перелета влияет рост издержек самих перевозчиков. Кроме того, на ценообразование влияют и суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, состояние самолетного авиапарка авиакомпании. Как рассказала доцент этого же университета Ольга Борисова, в этом году увеличение стоимости обусловлено инфляцией, достигшей 7,6%, а также налетами беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ, которые приводят к подорожанию топлива. Еще одна причина — увеличение издержек по содержанию и обслуживанию самолетов из-за дефицита запчастей. Эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что летом 2024 года стоимость авиабилетов на международные рейсы вырастет в три-четыре раза. Все зависит от популярности направления. В частности, топ направлений у россиян являются Турция, Египет и Арабские Эмираты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени цены на авиабилеты в преддверии лета могут подорожать. Причиной является высокий спрос на перелеты. Об этом сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Рост спроса отразится на стоимости авиаперелетов. В целом за год возможен рост цен на 10-15%. При этом он будет неравномерным, сильнее всего вырастут цены на билеты в Турцию, ОАЭ и Египет, а также на популярные перелеты внутри страны — Минеральные Воды, Сочи, Дагестан», — рассказал Щербаченко РБК Тюмень. По словам эксперта, на стоимость перелета влияет рост издержек самих перевозчиков. Кроме того, на ценообразование влияют и суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, состояние самолетного авиапарка авиакомпании. Как рассказала доцент этого же университета Ольга Борисова, в этом году увеличение стоимости обусловлено инфляцией, достигшей 7,6%, а также налетами беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ, которые приводят к подорожанию топлива. Еще одна причина — увеличение издержек по содержанию и обслуживанию самолетов из-за дефицита запчастей. Эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что летом 2024 года стоимость авиабилетов на международные рейсы вырастет в три-четыре раза. Все зависит от популярности направления. В частности, топ направлений у россиян являются Турция, Египет и Арабские Эмираты.