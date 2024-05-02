В Кургане завершилась проверка УМВД московской комиссией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском УМВД завершилась проверка московской комиссии, которая длилась более двух недель. Ведомство получило удовлетворительную оценку от проверяющих, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительной структуре.

«Московская комиссия во главе с генералом закончила проверку курганского УМВД в конце апреля. Работа управления признана удовлетворительной», — сообщили источники. Подобная проверка проводится раз в три года.

Работа проверяющих осложнялась занятостью курганских полицейских охраной порядка во время паводка. Сотрудникам местного управления приходилось разрываться между работой у воды и в кабинетах. «Московскую комиссию тоже приглашали выехать на дамбу, но они отказались, сославшись на занятость», — рассказывают подробности источники. Паводок осложнил работу комиссии по проверке объектов вне Кургана. Из-за перекрытия дорог ревизоры не смогли посетить те отделения и отделы, которые планировали проинспектировать. При этом основная часть работы все же была в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганское УМВД приехала группа проверяющих во главе с генералом, главным инспектором МВД Сергеем Цилихом. Около 20 москвичей проверяли работу управления угрозыска, по борьбе с экономическими преступлениями и других структурных подразделений курганского УМВД.