30 апреля 2024

Где отметить Пасху в Кургане. Афиша

В Кургане пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц
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Подготовка к Пасхе в Ново-Тихвинском монастыре. Екатеринбург, покраска яиц, декупаж
В Кургане со 2 по 5 мая пройдут мастер-классы, посвященные Пасхе Фото:

В Кургане в библиотеках и центрах культуры со 2 по 5 мая пройдут мастер-классы, а также интерактивные и игровые программы, посвященные празднованию Пасхи. Афиша мероприятий размещена на сайте администрации.

«Скоро будет отмечаться один из самых главных и самых светлых христианских праздников — Пасха. В библиотеках Кургана накануне Пасхи и сразу после праздника пройдут информационные и литературно-игровые программы, многочисленные мастер-классы и фольклорные праздники», — сообщается на сайте мэрии.

Со 2 по 5 мая в учреждениях города пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, созданию сувениров. Также юных курганцев ждут игры, народные посиделки и праздничные программы. Мероприятия пройдут в центре Кургана, микрорайонах Северный, Заозерный, Энергетики, Черемухово, Восточный и Рябково.

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В Кургане в библиотеках и центрах культуры со 2 по 5 мая пройдут мастер-классы, а также интерактивные и игровые программы, посвященные празднованию Пасхи. Афиша мероприятий размещена на сайте администрации. «Скоро будет отмечаться один из самых главных и самых светлых христианских праздников — Пасха. В библиотеках Кургана накануне Пасхи и сразу после праздника пройдут информационные и литературно-игровые программы, многочисленные мастер-классы и фольклорные праздники», — сообщается на сайте мэрии. Со 2 по 5 мая в учреждениях города пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, созданию сувениров. Также юных курганцев ждут игры, народные посиделки и праздничные программы. Мероприятия пройдут в центре Кургана, микрорайонах Северный, Заозерный, Энергетики, Черемухово, Восточный и Рябково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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