В Кургане в библиотеках и центрах культуры со 2 по 5 мая пройдут мастер-классы, а также интерактивные и игровые программы, посвященные празднованию Пасхи. Афиша мероприятий размещена на сайте администрации.
«Скоро будет отмечаться один из самых главных и самых светлых христианских праздников — Пасха. В библиотеках Кургана накануне Пасхи и сразу после праздника пройдут информационные и литературно-игровые программы, многочисленные мастер-классы и фольклорные праздники», — сообщается на сайте мэрии.
Со 2 по 5 мая в учреждениях города пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, созданию сувениров. Также юных курганцев ждут игры, народные посиделки и праздничные программы. Мероприятия пройдут в центре Кургана, микрорайонах Северный, Заозерный, Энергетики, Черемухово, Восточный и Рябково.
Скрин: сайт администрации Кургана
Скрин: сайт администрации Кургана
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В Кургане в библиотеках и центрах культуры со 2 по 5 мая пройдут мастер-классы, а также интерактивные и игровые программы, посвященные празднованию Пасхи. Афиша мероприятий размещена на сайте администрации. «Скоро будет отмечаться один из самых главных и самых светлых христианских праздников — Пасха. В библиотеках Кургана накануне Пасхи и сразу после праздника пройдут информационные и литературно-игровые программы, многочисленные мастер-классы и фольклорные праздники», — сообщается на сайте мэрии. Со 2 по 5 мая в учреждениях города пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, созданию сувениров. Также юных курганцев ждут игры, народные посиделки и праздничные программы. Мероприятия пройдут в центре Кургана, микрорайонах Северный, Заозерный, Энергетики, Черемухово, Восточный и Рябково.