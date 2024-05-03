В Курганской области глава скандального детдома наживался на премиях сотрудников

Полиция Курганской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя Житниковского детского дома. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий при издании приказов о стимулирующих выплатах работникам, передает пресс-служба УМВД России по региону. Учреждение получило скандальную известность после событий 2021 года.
«Выявлен факт превышения должностных полномочий. Установлено, что в период с июля 2021 года по июнь 2023-го мужчина, являясь руководителем государственного бюджетного учреждения „Житниковский детский дом“, издавал приказы о дополнительных стимулирующих выплатах работникам. Денежные средства в дальнейшем он использовал по собственному усмотрению», — написано в telegram-канале ведомства.
Признаки преступной деятельности обнаружили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский». Максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий — заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В области масштабные проверки детских домов, стационарных учреждений для пожилых и инвалидов стартовали после скандала с издевательствами над двухлетним мальчиком в Кипельском детдоме. Первая проверка прошла в Житниковском детском доме.
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Полиция Курганской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя Житниковского детского дома. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий при издании приказов о стимулирующих выплатах работникам, передает пресс-служба УМВД России по региону. Учреждение получило скандальную известность после событий 2021 года. «Выявлен факт превышения должностных полномочий. Установлено, что в период с июля 2021 года по июнь 2023-го мужчина, являясь руководителем государственного бюджетного учреждения „Житниковский детский дом“, издавал приказы о дополнительных стимулирующих выплатах работникам. Денежные средства в дальнейшем он использовал по собственному усмотрению», — написано в telegram-канале ведомства. Признаки преступной деятельности обнаружили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский». Максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий — заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В области масштабные проверки детских домов, стационарных учреждений для пожилых и инвалидов стартовали после скандала с издевательствами над двухлетним мальчиком в Кипельском детдоме. Первая проверка прошла в Житниковском детском доме.