03 мая 2024

В Курганской области глава скандального детдома наживался на премиях сотрудников

Полиция завела дело на главу Житниковского детдома за превышение полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Средства должностное лицо использовало по собственному усмотрению. Фото:

Полиция Курганской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя Житниковского детского дома. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий при издании приказов о стимулирующих выплатах работникам, передает пресс-служба УМВД России по региону. Учреждение получило скандальную известность после событий 2021 года.

«Выявлен факт превышения должностных полномочий. Установлено, что в период с июля 2021 года по июнь 2023-го мужчина, являясь руководителем государственного бюджетного учреждения „Житниковский детский дом“, издавал приказы о дополнительных стимулирующих выплатах работникам. Денежные средства в дальнейшем он использовал по собственному усмотрению», — написано в telegram-канале ведомства.

Признаки преступной деятельности обнаружили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский». Максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий — заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В области масштабные проверки детских домов, стационарных учреждений для пожилых и инвалидов стартовали после скандала с издевательствами над двухлетним мальчиком в Кипельском детдоме. Первая проверка прошла в Житниковском детском доме.

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Полиция Курганской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя Житниковского детского дома. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий при издании приказов о стимулирующих выплатах работникам, передает пресс-служба УМВД России по региону. Учреждение получило скандальную известность после событий 2021 года. «Выявлен факт превышения должностных полномочий. Установлено, что в период с июля 2021 года по июнь 2023-го мужчина, являясь руководителем государственного бюджетного учреждения „Житниковский детский дом“, издавал приказы о дополнительных стимулирующих выплатах работникам. Денежные средства в дальнейшем он использовал по собственному усмотрению», — написано в telegram-канале ведомства. Признаки преступной деятельности обнаружили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский». Максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий — заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В области масштабные проверки детских домов, стационарных учреждений для пожилых и инвалидов стартовали после скандала с издевательствами над двухлетним мальчиком в Кипельском детдоме. Первая проверка прошла в Житниковском детском доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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