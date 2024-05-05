В МИД РФ объяснили слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога

Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского об украинском шевроне у Бога
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова назвала слова Владимира Зеленского передозом Фото:

Слова президента Украины Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога были оценены как передоз. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на поздравление украинского главы в честь Пасхи.

«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — заявила Захарова в интервью «Известиям».

Ранее Зеленский по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом», передает RT. Он назвал РФ бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

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Слова президента Украины Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога были оценены как передоз. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на поздравление украинского главы в честь Пасхи. «Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — заявила Захарова в интервью «Известиям». Ранее Зеленский по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом», передает RT. Он назвал РФ бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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