В МИД РФ объяснили слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога

Слова президента Украины Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога были оценены как передоз. Так отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на поздравление украинского главы в честь Пасхи.
«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — заявила Захарова в интервью «Известиям».
Ранее Зеленский по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом», передает RT. Он назвал РФ бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.