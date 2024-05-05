Известного тюменского политика заподозрили в незаконном присвоении званий

Тюменского политика Габруся заподозрили в незаконном получении звания майора

06 мая 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Тюменского политика заподозрили в незаконном присвоении воинского звания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Известного политика из Тобольска (Тюменская область) Владимира Габруся заподозрили в незаконном присвоении званий и почетных наград. В распоряжении URA.RU оказалось заявление в Тобольскую межрайонную прокуратуру с требованием провести проверку. «Просим проверить законность присвоения Габрусю В. А. офицерского звания „майор“ и звания „Почетный работник культуры РСФСР“. Есть подозрения, что звания получены незаконным путем», — сказано в обращении. При этом источники из тюменского политического бомонда сообщают, что Владимир Габрусь — крайне авторитетный и узнаваемый политик в Тобольске. Габрусь был депутатом думы Тобольска, а на данный момент возглавляет городской Совет ветеранов. Кроме всего, его имя внесено в Книгу почета города. URA.RU направило запрос на имя Владимира Габруся. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известного политика из Тобольска (Тюменская область) Владимира Габруся заподозрили в незаконном присвоении званий и почетных наград. В распоряжении URA.RU оказалось заявление в Тобольскую межрайонную прокуратуру с требованием провести проверку. «Просим проверить законность присвоения Габрусю В. А. офицерского звания „майор“ и звания „Почетный работник культуры РСФСР“. Есть подозрения, что звания получены незаконным путем», — сказано в обращении. При этом источники из тюменского политического бомонда сообщают, что Владимир Габрусь — крайне авторитетный и узнаваемый политик в Тобольске. Габрусь был депутатом думы Тобольска, а на данный момент возглавляет городской Совет ветеранов. Кроме всего, его имя внесено в Книгу почета города. URA.RU направило запрос на имя Владимира Габруся. Ответ на него ожидается.