05 мая 2024

Известного тюменского политика заподозрили в незаконном присвоении званий

Тюменского политика Габруся заподозрили в незаконном получении звания майора
© Служба новостей «URA.RU»
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Герой СВО. Заводоуковск, медали
Тюменского политика заподозрили в незаконном присвоении воинского звания Фото:

Известного политика из Тобольска (Тюменская область) Владимира Габруся заподозрили в незаконном присвоении званий и почетных наград. В распоряжении URA.RU оказалось заявление в Тобольскую межрайонную прокуратуру с требованием провести проверку.

«Просим проверить законность присвоения Габрусю В. А. офицерского звания „майор“ и звания „Почетный работник культуры РСФСР“. Есть подозрения, что звания получены незаконным путем», — сказано в обращении.

При этом источники из тюменского политического бомонда сообщают, что Владимир Габрусь — крайне авторитетный и узнаваемый политик в Тобольске. Габрусь был депутатом думы Тобольска, а на данный момент возглавляет городской Совет ветеранов. Кроме всего, его имя внесено в Книгу почета города.

URA.RU направило запрос на имя Владимира Габруся. Ответ на него ожидается.

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Известного политика из Тобольска (Тюменская область) Владимира Габруся заподозрили в незаконном присвоении званий и почетных наград. В распоряжении URA.RU оказалось заявление в Тобольскую межрайонную прокуратуру с требованием провести проверку. «Просим проверить законность присвоения Габрусю В. А. офицерского звания „майор“ и звания „Почетный работник культуры РСФСР“. Есть подозрения, что звания получены незаконным путем», — сказано в обращении. При этом источники из тюменского политического бомонда сообщают, что Владимир Габрусь — крайне авторитетный и узнаваемый политик в Тобольске. Габрусь был депутатом думы Тобольска, а на данный момент возглавляет городской Совет ветеранов. Кроме всего, его имя внесено в Книгу почета города. URA.RU направило запрос на имя Владимира Габруся. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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