Тюменские рыбаки разрушают дамбу на реке Иртыш

В селе Уват дамбу укрепляют после проезда рыбаков на автомобилях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

По дамбе на реке Иртыш в селе Уват Тюменской области рыбаки ездят на автомобилях за уловом. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров сообщил, что проезд по гидротехническим сооружениям запрещен, так как это ведет к их разрушению.

«От жительницы Увата поступил сигнал, что по гидротехническому сооружению (ГТС) проезжают рыбаки к Иртышу. По дамбе запрещен проезд автотранспорта, это может привести к нарушению ее целостности», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале.

Мэр добавил, что 6 мая был проведен осмотр дамбы и были обнаружены следы проезда автомобилей. В настоящее время ведутся работы по ограничению проезда по ГТС и ее укреплению в местах разрушения. Так же Елизаров сообщил, что запасы грунта на случай ЧС в достаточном объеме.

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