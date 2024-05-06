Тюменские рыбаки разрушают дамбу на реке Иртыш

По дамбе на реке Иртыш в селе Уват Тюменской области рыбаки ездят на автомобилях за уловом. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров сообщил, что проезд по гидротехническим сооружениям запрещен, так как это ведет к их разрушению.
«От жительницы Увата поступил сигнал, что по гидротехническому сооружению (ГТС) проезжают рыбаки к Иртышу. По дамбе запрещен проезд автотранспорта, это может привести к нарушению ее целостности», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале.
Мэр добавил, что 6 мая был проведен осмотр дамбы и были обнаружены следы проезда автомобилей. В настоящее время ведутся работы по ограничению проезда по ГТС и ее укреплению в местах разрушения. Так же Елизаров сообщил, что запасы грунта на случай ЧС в достаточном объеме.
В тюменской деревне Пономарева принято решение строить вторую насыпь для защиты населенного пункта. За прошлые сутки вода в реке Тобол поднялась на 25 сантиметров. Ситуация с паводком в населенном пункте напряженная.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
По дамбе на реке Иртыш в селе Уват Тюменской области рыбаки ездят на автомобилях за уловом. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров сообщил, что проезд по гидротехническим сооружениям запрещен, так как это ведет к их разрушению. «От жительницы Увата поступил сигнал, что по гидротехническому сооружению (ГТС) проезжают рыбаки к Иртышу. По дамбе запрещен проезд автотранспорта, это может привести к нарушению ее целостности», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале. Мэр добавил, что 6 мая был проведен осмотр дамбы и были обнаружены следы проезда автомобилей. В настоящее время ведутся работы по ограничению проезда по ГТС и ее укреплению в местах разрушения. Так же Елизаров сообщил, что запасы грунта на случай ЧС в достаточном объеме. В тюменской деревне Пономарева принято решение строить вторую насыпь для защиты населенного пункта. За прошлые сутки вода в реке Тобол поднялась на 25 сантиметров. Ситуация с паводком в населенном пункте напряженная.