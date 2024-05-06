06 мая 2024

В Курганской области раскрыли причины закрытия сельских ДК

Курганские ДК в селах закрываются из-за убыли населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, старый дом, деревня
В пустеющих курганских деревнях закрываются ДК (архивное фото) Фото:

В Мокроусовском округе (Курганская область) закрываются дома культуры в селах и деревнях, поскольку количество населения стремительно снижается. Об этом рассказали представители мэрии округа на сайте «Обратись» в ответе жителям, которые просили сохранить клубы на селе.

«За последние годы население Мокроусовского округа сократилось на 2 545 человек (с 2017 г. по 2023 г.), осталось 9 164 жителя. Вынуждены были закрыть восемь домов культуры», — говорится в ответе представителей мэрии.

Согласно нормам, сельский клуб нельзя закрыть если в населенном пункте проживает тысяча человек, уточняется в ответе представителей властей. Они добавили, что содержать дом культуры в деревне Тетерье невозможно, так как там остался всего 71 житель.

Ранее власти Мокроусовского округа разместили информацию о продаже здания клуба в деревне Межеумное. Там осталось меньше 100 жителей.

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В Мокроусовском округе (Курганская область) закрываются дома культуры в селах и деревнях, поскольку количество населения стремительно снижается. Об этом рассказали представители мэрии округа на сайте «Обратись» в ответе жителям, которые просили сохранить клубы на селе. «За последние годы население Мокроусовского округа сократилось на 2 545 человек (с 2017 г. по 2023 г.), осталось 9 164 жителя. Вынуждены были закрыть восемь домов культуры», — говорится в ответе представителей мэрии. Согласно нормам, сельский клуб нельзя закрыть если в населенном пункте проживает тысяча человек, уточняется в ответе представителей властей. Они добавили, что содержать дом культуры в деревне Тетерье невозможно, так как там остался всего 71 житель. Ранее власти Мокроусовского округа разместили информацию о продаже здания клуба в деревне Межеумное. Там осталось меньше 100 жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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