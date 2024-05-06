В Курганской области раскрыли причины закрытия сельских ДК

Курганские ДК в селах закрываются из-за убыли населения

07 мая 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

В пустеющих курганских деревнях закрываются ДК (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мокроусовском округе (Курганская область) закрываются дома культуры в селах и деревнях, поскольку количество населения стремительно снижается. Об этом рассказали представители мэрии округа на сайте «Обратись» в ответе жителям, которые просили сохранить клубы на селе. «За последние годы население Мокроусовского округа сократилось на 2 545 человек (с 2017 г. по 2023 г.), осталось 9 164 жителя. Вынуждены были закрыть восемь домов культуры», — говорится в ответе представителей мэрии. Согласно нормам, сельский клуб нельзя закрыть если в населенном пункте проживает тысяча человек, уточняется в ответе представителей властей. Они добавили, что содержать дом культуры в деревне Тетерье невозможно, так как там остался всего 71 житель. Ранее власти Мокроусовского округа разместили информацию о продаже здания клуба в деревне Межеумное. Там осталось меньше 100 жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мокроусовском округе (Курганская область) закрываются дома культуры в селах и деревнях, поскольку количество населения стремительно снижается. Об этом рассказали представители мэрии округа на сайте «Обратись» в ответе жителям, которые просили сохранить клубы на селе. «За последние годы население Мокроусовского округа сократилось на 2 545 человек (с 2017 г. по 2023 г.), осталось 9 164 жителя. Вынуждены были закрыть восемь домов культуры», — говорится в ответе представителей мэрии. Согласно нормам, сельский клуб нельзя закрыть если в населенном пункте проживает тысяча человек, уточняется в ответе представителей властей. Они добавили, что содержать дом культуры в деревне Тетерье невозможно, так как там остался всего 71 житель. Ранее власти Мокроусовского округа разместили информацию о продаже здания клуба в деревне Межеумное. Там осталось меньше 100 жителей.